Nvidia öser pengar över Marvell

AI-jätten Nvidia köper nytryckta aktier i det amerikanska halvledarbolaget Marvell för två miljarder dollar. Dessutom ska företagen samarbeta för att underlätta integrationen av skräddarsydda inferenskretsar från Marvell i Nvidias serverarkitektur.

Den centrala biten är Nvidias plattform på racknivå (rack-scale) kallad NVLink Fusion som gör det möjligt för Marvell att designa kretsar, XPU:er, som går att använda i datacenter tack vare att de kan använda NVLink Fusion.

Nvidia tillhandahåller stödtekniker inklusive Vera CPU, ConnectX NIC:ar, Bluefield DPU:er, NVLink-interconnect och Spectrum-X-switchar, samt AI-beräkningskraft på racknivå.

Slutkunderna kan därmed bygga datacenter med en heterogen AI-infrastruktur som är fullt kompatibel med Nvidias system.

Företagen kommer även att samarbeta om AI-infrastruktur för mobilnäten baserat på Nvidias Aerial AI-RAN för 5G och 6G liksom optiska kommunikation och kiselfotonik.

För Nvidia blir det ytterligare en i raden av investeringar på två miljarder dollar, nyligen investerade bolaget två miljarder dollar vardera i Coherent och Lumentum. AI-jätten vill ersätta koppar och elektroner med fiber och fotoner i datacentren.

I december köpte Nvidia nytryckta aktier i EDA-jätten Synopsys för två miljarder dollar och innan dess var det Nokia som fick en miljarder dollar medan investeringen i Intel var fem miljarder dollar.

I januari gjorde Nvidia en så kallad ”acqui-hire” av inferensprocessormakaren Grok, alltså ett förvärv där det egentliga målet är personalen.