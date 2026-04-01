Uppsalas grafenbolag tar in 60 miljoner

Graphmatech – som utvecklat ett pulver som gör det lätt för industrin att dra nytta av grafenets termiska och elektriska egenskaper – har fyllt på kassan med 60 miljoner kronor. Dessutom ska företaget storsatsa på att skydda drönare i försvarssektorn och har säkrat ett ISP-tillstånd, skriver Dagens Industri, DI.

Precis som Linköpingsbolaget Grafren har Graphmatech insett att grafen kan absorbera en stor del av de rf- och mikrovågssignaler som träffar ytan. I praktiken gör det ytan mycket svår att se för radar, så kallad stealthteknik.

För att möta den ökade efterfrågan från försvarssektorn skalar Graphmatech nu upp produktionskapaciteten från ett par ton till ett par hundra ton per år under första halvåret i år, skriver DI.

Företaget har tagit in 20 miljoner kronor i riskkapital från befintliga och nya investerare, samt 40 miljoner i stöd från Energimyndigheten och EU.