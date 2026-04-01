Sju kinesiska biltillverkare tecknar mobillicens

Sju icke namngivna biltillverkare med huvudkontor i Kina har tecknat tio licensavtal med patentpoolen Avanci. Efter att ha blivit stämt ett antal gånger tecknade BYD, som första kinesiska bolag, ett avtal med Avanci i november 2024, nu följer ytterligare sju företag efter.

Det officiella listpriset hos Avanci är 20 dollar per fordon för standardessentiella patent till 4G vilket även inkluderar äldre mobilstandarder och nödsamtal via e-call. För 5G ligger det på 32 dollar per fordon.

Biltillverkare kan inte koppla upp sina fordon via mobilnätet utan att ha en licens med alla bolag som har standardessentiella patent. Samma sak gäller för andra mobiltillämpningar inklusive IoT.

Avanci grundades år 2016 med Ericssonveteranen Kasim Alfalahi som chef med ambitionen att kopiera det licensförfarande som telekombranschen sedan länge använt men som blev för tungrott för andra branscher.

Organisationen har Ericsson, Nokia, Qualcomm, Interdigital, Huawei och andra företag som medlemmar inklusive de största kinesiska patentinnehavarna. Totalt är det närmare 90 patentinnehavare som lagt in sina standardessentiella patent.

Efter en trög start har företaget nått framgångar både för IoT-tillämpningar och för fordon. Avanci uppger att över 275 miljoner fordon från 150 olika tillverkare idag täcks av licenser som patentpoolen utfärdat.