Baidus robotaxi lamslogs i Wuhan

Nätverket gick ner och flera bilar i robotaxiflottan stannade. En del av dem mitt på motorvägen. Minst en krock ska ha skett.

Incidenten inträffade i Wuhan, i Hubei-provinsen i Kina igår. Grundorsaken har uppgetts ha varit nätverksproblem. Incidenten utreds fortfarande.

Baidus robotaxitjänst Apollo Go har fler än tusen fordon i tjänst i Wuhan. Elektroniktidningen har ingen uppgift om hur många av dem som drabbades.

Apollo Go är ett av de kinesiska svaren på den amerikanska robotaxitjänsten Waymo. Andra namn är Weride och Pony AI.

Apollo Go har förarlösa fordon i drift i 26 städer och gjorde 3,4 miljoner förarlösa körningar under sista kvartalet 2025 – tre gånger fler än samma kvartal året innan.

Tjänsten finns i Abu Dhabi och Dubai och är på väg till Tyskland och Storbritannien, i samarbete med Uber och Lyft.

I december stannade Waymo-bilar i San Francisco efter att ett strömavbrott fått trafikljusen att sluta fungera.

Kinesiska försäkringsbolag har inlett en utredning om försäkringsvillkor för tjänster kring förarlösa fordon.

Den här videon (länk) sägs föreställa en krasch, men med tanke på kvaliteten på generativ AI numera är det omöjligt att säga säkert. Källan är bara X.

Här (länk) finns flera filmer på Apollo Go-taxi som står stilla mitt i trafiken.