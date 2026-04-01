Starkt 2025 för Raspberry Pi

Det såldes 7,6 miljoner Raspberry Pi-kort i fjol, 9 procent fler än året innan. Tittar man i stället på värdet, ökade försäljningen med 25 procent till 323 miljoner dollar.

I den färska rapporten för 2025 redovisar börsnoterade Raspberry Pi idel starka siffror. Både omsättning och vinst växte ordentligt. Tittar man på sista raden ökade vinsten per aktie från 6,48 till 11,22 dollar eller 73 procent.

Alla marknader gick starkt men USA och Kina sticker ut med 56 procent respektive 62 procent fler sålda kort jämfört med 2024.

Dessutom sålde företaget för första gången fler halvledarkretsar än kort och moduler under ett år, 8,8 miljoner stycken.

Företagets mjukvaruplattform Raspberry Pi Connect uppdaterades under fjärde kvartalet med möjligheten att uppdatera enheter i fält via luftgränssnittet, så kallad OTA. 400 000 enheter var anslutna till plattformen i slutet av fjolåret.

I början av 2025 lanserades AI HAT+2 som gör det möjligt att köra stora språkmodeller och modeller för kameror lokalt i korten.

Bolaget skriver att 2026 har inletts starkt trots bristen på DRAM med tillhörande prisökningar. Fler leverantörer, lageruppbyggnad och flexibilitet hos kunderna gör att problemen inte förväntas påverka försäljningen i någon större grad.