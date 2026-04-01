Starkt 2025 för Raspberry Pi

Det såldes 7,6 miljoner Raspberry Pi-kort i fjol, 9 procent fler än året innan. Tittar man i stället på värdet, ökade försäljningen med 25 procent till 323 miljoner dollar.

I den färska rapporten för 2025 redovisar börsnoterade Raspberry Pi idel starka siffror. Både omsättning och vinst växte ordentligt. Tittar man på sista raden ökade vinsten per aktie från 6,48 till 11,22 dollar eller 73 procent.

Alla marknader gick starkt men USA och Kina sticker ut med 56 procent respektive 62 procent fler sålda kort jämfört med 2024.

Dessutom sålde företaget för första gången fler halvledarkretsar än kort och moduler under ett år, 8,8 miljoner stycken.

Företagets mjukvaruplattform Raspberry Pi Connect uppdaterades under fjärde kvartalet med möjligheten att uppdatera enheter i fält via luftgränssnittet, så kallad OTA. 400 000 enheter var anslutna till plattformen i slutet av fjolåret.

I början av 2025 lanserades AI HAT+2 som gör det möjligt att köra stora språkmodeller och modeller för kameror lokalt i korten.

Bolaget skriver att 2026 har inletts starkt trots bristen på DRAM med tillhörande prisökningar. Fler leverantörer, lageruppbyggnad och flexibilitet hos kunderna gör att problemen inte förväntas påverka försäljningen i någon större grad.

Rimaster köper Konprod
02 apr 2026 14:07 - Per Henricsson
Kontraktstillverkaren Rimaster i Rimforsa har köpt Konprod i Åtvidaberg. Företaget har 40 anställda och omsätter cirka 60 miljoner kronor.

Japanskt neuronnätschip i 1,4 nm om tre år
02 apr 2026 10:39 - Jan Tångring

Japanska Fujitsu utvecklar en NPU (neuronnätsprocessor) för inferenser på japanska Rapidus 1,4 nm-process. Statliga strategiska finansiären Nedo tar merparten av notan på 3,4 miljarder kronor.

Kineserna som äter Nvidias lunch
02 apr 2026 09:35 - Jan Tångring

Huawei, Alibaba, Baidu, Cambricon, Hygon, MetaX och Iluvatar – i den ordningen – tog tillsammans 41 procent av den kinesiska AI-chipmarknaden i fjol. Amerikanska Nvidia var fortfarande större än dem alla tillsammans, med 55 procent.

Intel köper tillbaka fabriken på Irland
02 apr 2026 09:36 - Per Henricsson
År 2024 köpte ett konsortium av investerare med Apollo Global Management i spetsen 49 procent av Intels halvledarfabrik på Irland för 11,2 miljarder dollar. Nu köper Intel tillbaka den för 14,2 miljarder dollar.

Matter förenklar för kameror och dörrklockor
02 apr 2026 08:12 - Per Henricsson
Version 1.4 av Matterstandarden hade fokus på hembatterier, solceller, värmepumpar och varmvattenberedare. Version 1.5 som kom i höstas adderade kameror och dörrklockor. Nu släpps 1.5.1 där organisationen bakom standarden, CSA, filat av kanterna så att integrationen ska fungera smidigare.

01 apr 2026 15:02 - Per Henricsson
Baidus robotaxi lamslogs i Wuhan
01 apr 2026 12:33 - Jan Tångring
Nätverket gick ner och flera bilar i robotaxiflottan stannade. En del av dem mitt på motorvägen. Minst en krock ska ha skett.

Sju kinesiska biltillverkare tecknar mobillicens
01 apr 2026 10:10 - Per Henricsson
Sju icke namngivna biltillverkare med huvudkontor i Kina har tecknat tio licensavtal med patentpoolen Avanci. Efter att ha blivit stämt ett antal gånger tecknade BYD, som första kinesiska bolag, ett avtal med Avanci i november 2024, nu följer ytterligare sju företag efter.

Uppsalas grafenbolag tar in 60 miljoner
01 apr 2026 09:45 - Per Henricsson
Graphmatech – som utvecklat ett pulver som gör det lätt för industrin att dra nytta av grafenets termiska och elektriska egenskaper – har fyllt på kassan med 60 miljoner kronor. Dessutom ska företaget storsatsa på att skydda drönare i försvarssektorn och har säkrat ett ISP-tillstånd, skriver Dagens Industri, DI.

Nvidia öser pengar över Marvell
31 mar 2026 14:55 - Per Henricsson
AI-jätten Nvidia köper nytryckta aktier i det amerikanska halvledarbolaget Marvell för två miljarder dollar. Dessutom ska företagen samarbeta för att underlätta integrationen av skräddarsydda inferenskretsar från Marvell i Nvidias serverarkitektur.

Svenskfinansierade datacenter i rymden
31 mar 2026 14:25 - Per Henricsson
Svenska EQT tar rygg på Elon Musk och satsar på datacenter i rymden. Riskkapitalbolaget köper in sig i Starcloud som nyligen skickat upp en satellit utrustad med H100-chip från Nvidia.

Toyota ansluter till Volvos och Daimlers bränslecellssatsning
31 mar 2026 09:14 - Per Henricsson

För fem år sedan startade de två jättarna inom tunga fordon, AB Volvo och Daimler Trucks, ett gemensamt bolag för storskalig bränslecellsproduktion kallat Cellcentric. Nu ansluter Toyota Motor Corporation med ambitionen att inom en snar framtid bli fullvärdig medlem.

Dolby vill ha pengar för fritt videoformat
31 mar 2026 09:03 - Jan Tångring
Snapchat stäms av Dolby för sin användning av videoformatet AV1. Det är ett gammalt krig kring patentfri video som blossar upp på nytt.

En eftermiddag om krafthandboken
31 mar 2026 08:11 - Per Henricsson
Smartare kraftelektronikhandboken är en av fem handböcker som tagits fram med stöd av innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. Den 23 april kör huvudförfattaren Vidar Wernöe en eftermiddagskurs i Stockholm där han går igenom innehållet.

40 robotaxi per operatör på Weride
30 mar 2026 12:51 - Jan Tångring
Kinesiska Weride är uppe på samma nivå som amerikanska Waymo vad gäller hur många fordon som varje fjärroperatör övervakar. Det meddelar nyhetsbrevet AV Market Strategist, som avlyssnade ett earnings call i förra veckan.

Transsion stämmer Ericsson
30 mar 2026 10:04 - Per Henricsson
Telekomjätten Ericsson stämde den kinesiska mobiltelefontillverkaren Transsion i november för patentintrång i Brasilien, Indien och Nigeria samt i den europeiska patentdomstolen UPC. Nu slår Transsion tillbaka genom att stämma Ericsson för patentintrång, skriver IP Fray.

En timme om EU:s fabless-inkubator
30 mar 2026 09:21 - Per Henricsson
Den 8 april arrangerar EU:s designplattform Euro CDP en timme för alla fabrikslösa uppstartbolag inom halvledarområdet där programmets inkubatorprogram presenteras.

Kinesiska maskiner ska tillverka Musks solceller
30 mar 2026 09:25 - Jan Tångring
Amerikanska Tesla gör en investering på 2,9 miljarder dollar i kinesisk teknik för tillverkning av solceller. Det berättar nyhetsbyrån Reuters. 

Redo att tillverka för Norden
27 mar 2026 15:37 - Jan Tångring
Vi pratar med kontraktstillverkaren Aurightec som ställt in siktet på att hitta kunder i Norden. Specialitet: kritiska system.

AI ska bli fysisk med Risc V-muskler
27 mar 2026 13:27 - Jan Tångring

EMBEDDED WORLD:
Elektroniktidningen pratar med James Prior, marknadschef på kiselsmedjan Globalfoundries dotterbolag Mips, om förutsättningarna för GF:s satsning på ”fysisk” AI – att kontrastera mot dagens bleka AI som gömmer sig i datacenter.

