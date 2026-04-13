JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Rapidus får ytterligare fyra miljarder dollar

Japans premiärminister Sanae Takaichi är en stark förespråkare av landets satsning på avancerad halvledarproduktion. Hon valdes om för en andra period i oktober förra året så det kommer inte som en överraskning att staten nu satsar ytterligare fyra miljarder dollar i foundryt Rapidus, skriver sajten NHK One.

Nyheten släpptes I lördags och innehöll även stöd till Fujitsu och IBM Japan som utvecklar AI-kretsar som ska tillverkas av Rapidus.

Tanken är att säkra kunder till Rapidus från start, det vill säga i slutet av 2027 när 2 nm-noden förväntas komma i produktion. 

Två år senare ska Rapidus ta steget till 1,4 nm. 

Rapidus lanserades så sent som i augusti 2022 av ett konsortium av större företag och staten, med processteknik hämtad från IBM.

I februari säkrade 1,7 miljarder dollar från staten och ett konsortium av 32 företag inklusive Canon, Fujitsu, NTT, SoftBank, Sony Group, Toyota, Honda, NEC och Kioxia. 

Nu skjuter den japanska staten till ytterligare fyra miljarder dollar att användas under året, skriver NHK One.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)