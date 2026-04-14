Branschorganisationen sågar USA:s routerförbud

Säkerhetshoten är verkliga men lösningen är inte att flytta produktionen till USA. Beslutet den 23 mars att förbjuda import av konsumentrotrar kommer att leda till att produkterna blir dyrare och att konsumenterna inte kommer att kunna dra nytta av övergången till Wifi 7. Det skriver Global Electronics Association i en rapport.

FCC:s beslut i mars innebär att alla nya konsumentroutrar placeras på den så kallade Covered List vilket skiljer sig från tidigare åtgärder där företag som Huawei, China Mobile och andra kinesiska företag bannlysts.

Routrar som redan har godkännande från FCC får fortsätta att importeras och säljas, dessutom kan de uppdateras med ny programvara åtminstone fram till 1 mars 2027. Det går att söka undantag för nya modeller men reglerna är oklara.

Global Electronics Association noterar att även drönare bannlystes på motsvarande sätt i december och att det beslutet kan ge en viss vägledning.

Mellan december 2025 och mars i år har fyra modeller fått dispens – SiFly, Mobilicom, ScoutDI Scout 137 och Verge Aero X1 – men ingen från DJI eller Autel som tillsammans har ungefär 70 procent av världsmarknaden.

Precis som för drönare drar FCC nu alla utländska tillverkare av routrar över en kam oberoende av var tillverkningen sker.

Global Electronics Association noterar att väldigt lite av den elektronik som importeras till USA kommer från Kina.

Nedgången har varit brant, 2019 stod Kina för 20,5 procent av värdet, i fjol var det nere på 1,1 procent.

Ser man istället till antalet enheter kom 24,4 procent från Kina år 2019, i fjol var det 4,0 procent.

Produktionen har framförallt gått till Vietnam och Thailand men också andra länder i Sydostasien.

Det finns cirka 100 miljoner wifi-routrar i drift i USA idag. Bara 30 procent säljs på öppna marknaden, resten kommer från internetleverantörerna som en del av deras abonnemang.

Störst på den öppna marknaden är kinesiska TP-Link med ungefär 37 procent av marknaden mätt i antalet sålda enheter. Företaget har vuxit kraftigt genom en aggressiv prisstrategi som gör att produkterna ofta är billigare än motsvarande från Netgear, Asus och Linksys. Global Electronics Association ser risken för att TP-Link ska få samma bemötande som DJI vilket kommer att leda till sämre konkurrens och därmed högre priser för de amerikanska konsumenterna.

Värt att notera är att det amerikanska justitiedepartementet startade en utredning år 2024 för att se om företaget dumpar priserna.

Global Electronics Association noterar att det tagit branschen sex år att flytta tillverkningen från Kina och kostat många miljarder dollar. Nu vill myndigheterna att branschen ska flytta vidare till USA med en hastighet av kvartal, inte år och att det saknas ett ekosystem runt elektroniktillverkning liksom underleverantörer och kvalificerad arbetskraft.

Initialt kommer konsumenterna inte att märka något eftersom redan godkända routermodeller får fortsätta att importeras. Men om FCC inte beviljar undantag för nya modeller inom sex till tolv månader kommer det att märkas. USA kommer att halka efter i övergången till Wifi 7 samtidigt som Global Electronics Association ser risken att halvledartillverkarna prioriterar ned USA-modellerna om det uppstår osäkerhet kring om de får säljas eller inte.

Organisationen vill istället se lagstiftning liknande EU:s Cyber Resilence Act som sätter en miniminivå för cybersäkerheten i uppkopplade saker och dessutom reglerar hur man ska göra säkerhetsuppdateringar och vad som händer när den inte längre används.

Du hittar “Routers, Restrictions, and Reality: The FCC’s Latest Supply Chain Curveball” här (länk).