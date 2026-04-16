Amazon köper Globalstar för 120 miljarder kronor

Amazon är på god väg att bygga ett eget kommunikationssystem av lågflygande satelliter men köper nu Globalstar för 11,6 miljarder dollar. Företaget är en av pionjärerna på lågflygande satelliter.

Amazon har hittills skickat upp ungefär 200 satelliter och har ambitionen att öka det till 3200 år 2029.

Globalstar skickade upp 48 satelliter i slutet av 90-talet och ytterligare 24 under 2010-talet som är aktiva idag. Jämfört med Amazon befinner sig Globalstars satelliter ungefär dubbelt så långt bort i rymden, ungefär 1400 kilometer bort mot ungefär 600 km.

Parallellt har Amazon förnyat Globalstars avtal med Apple som ger mobiler och smartklockor uppkoppling till satelliterna för bland annat larmmeddelanden, vägassistans och för att dela sin position.

Apple har länge varit kund till Globalstar och har också investerat en miljard dollar i bolaget.