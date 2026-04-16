Amazon köper Globalstar för 120 miljarder kronor

Amazon är på god väg att bygga ett eget kommunikationssystem av lågflygande satelliter men köper nu Globalstar för 11,6 miljarder dollar. Företaget är en av pionjärerna på lågflygande satelliter.

Amazon har hittills skickat upp ungefär 200 satelliter och har ambitionen att öka det till 3200 år 2029.

Globalstar skickade upp 48 satelliter i slutet av 90-talet och ytterligare 24 under 2010-talet som är aktiva idag. Jämfört med Amazon befinner sig Globalstars satelliter ungefär dubbelt så långt bort i rymden, ungefär 1400 kilometer bort mot ungefär 600 km.

Parallellt har Amazon förnyat Globalstars avtal med Apple som ger mobiler och smartklockor uppkoppling till satelliterna för bland annat larmmeddelanden, vägassistans och för att dela sin position.

Apple har länge varit kund till Globalstar och har också investerat en miljard dollar i bolaget.

16 apr 2026 12:39 - Per Henricsson

Fri buggbott för dig som inte får Mythos 
16 apr 2026 10:00 - Jan Tångring

Du tillhör troligen inte den lilla skara som får använda AI-jätten Anthropics projekt Glasswing och dess språkmodell Mythos. Men tjeckiska Aisle hittade snabbt flera av Mythos buggar med enklare LLM:er. Och släpper sitt verktyg Nano Analyzer som öppen källkod.

KD: Optiska fordonsnät – ett rätt, ett fel
16 apr 2026 08:09 - Óscar Ciordia, KD
KD: Optiska fordonsnät – ett rätt, ett fel

Nätverkshastigheterna i fordon ökar snabbt. Utvecklingen har gått från 100 Mb/s till 1 Gb/s, vidare till 10 Gb/s och upp mot 25 Gb/s och mer (KDPOF, 2021).

Avkodar 64 videokanaler – och svarar på frågor om innehållet
15 apr 2026 09:16 - Jan Tångring

EMBEDDED WORLD
Amerikanska Ambarella visade videokretsar med AI-stöd – från småkretsar på under en watt för drönare, till monster på uppemot 50 watt som avkodar 64 kanaler parallellt – och samtidigt kan prata om vad de innehåller.

Mässpris: Tre smarta IoT-processorer
15 apr 2026 09:02 - Jan Tångring
Mässpris: Tre smarta IoT-processorer

EMBEDDED WORLD
Mässans IoT-pris gick till taiwanesiska Mediatek och dess processorfamilj Genio.

De får 20 år till
15 apr 2026 07:20 - Per Henricsson
De får 20 år till

Amerikanska Altera har förlängt tillgängligheten för de tre FPGA-familjerna Agilex, Max 10 och Cyclone V till år 2045. Kretsarna återfinns ofta i produkter med livscykler på tio år eller längre.

Från grafen till Chips JU: Jari Kinaret leder Europas halvledarforskning
15 apr 2026 05:06 - Per Henricsson
Från grafen till Chips JU: Jari Kinaret leder Europas halvledarforskning

Fem pilotlinor, en designplattform, ett program för kvantteknik och 30 nationella kompetenscentrum. Allt ingår i Chips For Europe, EU:s forskningsprogram inom halvledarområdet som administreras av Chips Joint Undertaking med finländaren Jari Kinaret som högsta chef.

Europas första bemannade robotaxi kinesisk
14 apr 2026 15:56 - Jan Tångring
Europas första bemannade robotaxi kinesisk

Den lanserades i panik den 30 mars – Europas första kommersiella robotaxi. Teknik från kinesiska Pony AI driver tjänsten i Zagreb, Kroatien. Pony AI anlitades i sista sekunden när kroatiska Verne inte lyckades bygga en självkörande bil på egen hand.

Rykte: Nvidia överväger att köpa PC-tillverkare
14 apr 2026 15:58 - Per Henricsson

Enligt den vanligtvis välinformerade sajten SemiAccurate förhandlar Nvidia sedan ett år tillbaka om att köpa en av de större pc-tillverkarna. Ryktet fick Dells och HP:s aktier att ta ett skutt uppåt innan Nvidia gick ut och dementerade det hela.

I morgon är vi på Elektronikmässan!
14 apr 2026 15:59 - Per Henricsson
I morgon är vi på Elektronikmässan!

Efter två år i Kista återvänder Elektronikmässan till Göteborg och Åby arena. När dörrarna öppnas i morgon finns Elektroniktidningens redaktion på plats bland de 153 utställarna.

Branschorganisationen sågar USA:s routerförbud
14 apr 2026 14:02 - Per Henricsson
Branschorganisationen sågar USA:s routerförbud

Säkerhetshoten är verkliga men lösningen är inte att flytta produktionen till USA. Beslutet den 23 mars att förbjuda import av konsumentrotrar kommer att leda till att produkterna blir dyrare och att konsumenterna inte kommer att kunna dra nytta av övergången till Wifi 7. Det skriver Global Electronics Association i en rapport.

Palo Alto Networks: Säker utveckling i en tid av AI-genererad kod
14 apr 2026 08:10 - Jesper Olsen, Palo Alto Networks
Palo Alto Networks: Säker utveckling i en tid av AI-genererad kod

Generativ AI förändrar snabbt hur mjukvara utvecklas och påverkar därmed också hur elektronik konstrueras, styrs och vidareutvecklas.

Solceller och EMC
13 apr 2026 15:14 - Per Henricsson
Solceller och EMC

Fel utförd kan en installation av solpaneler skapa EMC-störningar. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram en liten broschyr för privatpersoner som funderar på att installera solel.

Rapidus får ytterligare fyra miljarder dollar
13 apr 2026 15:15 - Per Henricsson
Rapidus får ytterligare fyra miljarder dollar

Japans premiärminister Sanae Takaichi är en stark förespråkare av landets satsning på avancerad halvledarproduktion. Hon valdes om för en andra period i oktober förra året så det kommer inte som en överraskning att staten nu satsar ytterligare fyra miljarder dollar i foundryt Rapidus, skriver sajten NHK One.

135 bolag utvecklar AI-processorer
13 apr 2026 10:21 - Per Henricsson
135 bolag utvecklar AI-processorer

Det amerikanska analyshuset Jon Peddie Research, JPR har hittat 135 företag som utvecklar AI-processorer. 99 av dem är uppstartsbolag medan 36 är börsnoterade. Sedan år 2000 har de tagit in över 28,8 miljarder dollar.

Toshiba: Strömlinjeformad metod styr 12 V BLDC-motorer
13 apr 2026 08:27 - Klaus Neuenhüskes, Toshiba
Toshiba: Strömlinjeformad metod styr 12 V BLDC-motorer

I takt med att fordon utvecklas från i huvudsak mekaniska maskiner till elektroniska ekosystem har antalet motorer som krävs för att utföra funktioner i fordon ökat.

Riktad stråle från satellit utan antennarray
13 apr 2026 06:22 - Jan Tångring
Riktad stråle från satellit utan antennarray

Det går att skapa en smal, riktad stråle från en enda antenn – om den rör sig. Samma princip, syntetisk apertur, används för radar. Men Uppsalaforskaren Kristiaan Pelckmans ska använda det för kommunikation.

Svenska projektet får använda förbjudna LLM:en
10 apr 2026 15:47 - Jan Tångring
Svenska projektet får använda förbjudna LLM:en

Det öppna filöverföringsbiblioteket Curl kommer att få ta del av AI-jätten Anthropics omskrivna AI-baserade kodsäkerhetssatsning Glasswing – senast från och med måndag. Det berättar öppenkodprojektets förvaltare Daniel Stenberg för Elektroniktidningen.

Ledtider och priser drar iväg
10 apr 2026 14:41 - Per Henricsson
Ledtider och priser drar iväg

Det är inte som 2021 då alla typer av komponenter var svåra att få tag på, men ledtiderna har dragit iväg för många produkter samtidigt som priserna ökar. Allt fler distributörer varnar nu för att det börjar bli problem.

Sårbara amerikanska styrsystem under attack
10 apr 2026 10:04 - Jan Tångring
Sårbara amerikanska styrsystem under attack

Kritisk infrastruktur i USA har drabbats av driftavbrott efter cyberangrepp som uppenbarligen är kopplade till Irankriget. FBI och andra amerikanska myndigheter uppmanar industrin att säkra sina automationssystem.

Rainer Raitasuo

+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)