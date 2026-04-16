Trump vill ha 6G till OS i USA

Två år innan standardiseringen förväntas vara helt klar vill Trumpadministrationen att det ska finnas ett 6G-nät som täcker de olympiska spelen i Los Angeles. Avslöjandet gjordes i en intervju med Politico av Nate Tibbit, som är ansvarig för myndighets- och samhällsrelationer.

Berlin 1936 var första OS att gå i teve. Atlanta 1996 hade första officiella OS-webbsidan. På Pyeongchang 2018 lanserades 5G. OS i Los Angeles kan bli först att demonstrera 6G. Det vill i alla fall Trumpadministrationen.

Trumpadministrationen vill att Qualcomm snabbar på utvecklingen av 6G-kretsar med ett år så att lanseringen kan ske redan 2029 med tester i juli 2028, under sommar-OS.

En förutsättning är att det finns nytt spektrum tillgängligt för att nätet ska kunna ge de fördelar som 6G kommer att ge.

Värt att notera är att Ericsson tillsammans med Korea Telecom och bland annat Intel gjorde motsvarande ansträngning med 5G inför de olympiska vinterspelen i Pyeongchang år 2018.

Nätet använde 28 GHz-bandet och gav upp till 900 Mbit/s i nedlänken och upp till 600 Mbit/s i upplänken.

Satsningen anses ha bidragit till att landet blev en av pionjärerna när 5G började byggas ut kommersiellt något år senare.