Statligt stöd till cellfabriken i Somerset

Storbri­tannien lovar att investera 4,7 miljarder kronor i Tata Groups batteri­cells­fabrik i Somerset.

Det brittiska gryende batteri­ekostemet har haft en del bak­slag, i likhet med EU:s. Cell­fabriken i Somerset är en del av en nystart.

UK lockade dit indiska Tata Group, som äger Jaguar Land Rover, Storbritanniens största biltillverkare.

Tatas dotterbolag Agratas ska bygga anläggningen. Den skulle enligt ursprungsplanen ha börjat producera i år. Men nu talas det om slutet av nästa år.

Pengarna sätts inte in på Agratas konto direkt, utan kommer att portioneras ut allt­eftersom Agratas passerar milstolpar.

Pengarna kommer från programmet Drive 35 [det rimmar, reds. anm.] som har en budget på 50 miljarder kronor under tio år för den brittiska fordonsindustrins elektrifiering.

Drive 35 hoppas att industrin ska addera drygt 80 miljarder kronor till investeringen. Och att pengarna ska resultera i 50 000 jobb.

– Det som är bra för brittisk fordonsindustri är bra för Storbritannien, säger närings­ministern Peter Kyle.

Pengarna ska gå till innovation, uppskalning och indu­stri­a­li­se­ring.

– 50 miljarder kronor under tio år är en ordentlig och långsiktig statlig satsning i ett koordinerat program som inte bara utvecklar innovationer utan även produktion, kommenterar Energimyndighetens nyhetsbrev Om EV.