Elektronikgolfen är tillbaka

Efter många års uppehåll är det återigen dags för Elektronikgolfen. Det är inte bara en tävling utan en möjlighet att knyta nya kontakter, spela golf och ha en rolig dag tillsammans med kollegor, kunder och samarbetspartners. Så boka den 28 maj för en runda på Bro-Bålsta Golfklubb nordväst om Stockholm.

Senast det begav sig var 2019, då avgjordes tävlingen på Johannesberg Golf. Nu är det istället Bro-Bålsta Golfklubb nordväst om Stockholm som står värd när dagen arrangeras för 23 gången. Klubbens 18-hålsbana är framför allt är känd för sina stora och ondulerade greener.

Förutom totalsegrare finns det ett antal andra priser att tävla om plus olika aktiviteter mellan hålen.

Program

07:30 Incheckning/registrering, frukost

08:30 Kanonstart, 4-boll

13:00 Lunch och prisutdelning

Antalet platser är begränsade, du anmäler dig här (länk).