AI-boomen kan öka Ericssons kostnader

Det kommer allt fler rapporter om längre ledtider och stigande komponentkostnader. Att även Ericsson påverkas bekräftade företagets vd Börje Ekholm i dagens telefonkonferens men på pekade samtidigt att problemet än så länge är hanterbart.

– Den globala halvledar­situationen är naturligtvis fortsatt utmanande, eftersom AI-boomen driver upp insatskostnaderna. Vi fortsätter att vidta åtgärder – vilket Lars Sanström (ekonomichefen) också nämnde – för att mildra påverkan genom ett nära samarbete med både våra kunder och leverantörer, inklusive vår prissättning.

Det svarade Börje Ekholm på en fråga under analytiker­kon­fe­ren­sen om hur stigande komponent­priser påverkat företaget.

Han sade också att Ericsson arbetar med att utveckla produkterna så att de levererar samma prestanda men blir billigare att tillverka. Som exempel tog han att den nya generationen asicar – som ska komma inom en inte allt för avlägsen framtid – fungerar på det sättet.

Företaget taktar ungefär en ny generation asciar per år.

– Det kommer en motvind, och vi arbetar hårt för att mildra den tillsammans med våra leve­ran­törer, men också tillsammans med våra kunder för att dela på bördan. Det handlar också om vad vi kan göra när det gäller produktsubstitution och liknande. Det är nog lite för tidigt att redan nu säga exakt hur påverkan kommer att bli, men om och när saker börjar hända kommer ni att se mer av det under andra halvåret.