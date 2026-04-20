Göteborg levererade!

Förra veckan gjorde Elektronikmässan en efterlängtad comeback i Göteborg, på Åby Arena. Totalt samlades 2057 besökare under mässans två dagar där 155 utställare presenterade produkter och tjänster.

– En fullbokad mässhall, introduktionen av Machine Area i Göteborg och en välbesökt konferens, Semiconductor 2026, gjorde Elektronikmässans återkomst till Göteborg till en välbesökt tillställning, säger projektledaren Vincent Lind.

Det har gått några år sedan mässan senast hade en produktionslina värd namnet, och även om den som fanns i Göteborg inte tillverkade några kort, fanns alla typer av maskiner representerade.

Parallellt pågick ett omfattande scenprogram ute på mässgolvet med interaktiva sessioner, paneldiskussioner och inslag av humanoida robotar som engagerade publiken.

Tillsammans med Phoenix Contact utsågs Josefine Hölling på Funki till årets kvinnliga förebild i elektronikbranschen.

Ett annat mått att mäta resultatet på är mässans verktyg för leads som genererade drygt 7800 nya kontakter mellan utställare och besökare.

För första gången anordnades Semiconductor 2026 tillsammans med mässans partner Svensk Elektronik. På den utsålda konferensen lanserades den nya strategirapporten plus att deltagarna fick lyssna på ett pärlband av presentationer från både industri, akademi och institut.

Elektronikmässan återvänder den 14–15 april 2027 till Stockholm och Kistamässan för att därefter vara tillbaka i Göteborg i april 2028.

Redan nu är över 70 montrar bokade till nästa års mässa.