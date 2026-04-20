Göteborg levererade!

Förra veckan gjorde Elektronikmässan en efterlängtad comeback i Göteborg, på Åby Arena. Totalt samlades 2057 besökare under mässans två dagar där 155 utställare presenterade produkter och tjänster.

– En fullbokad mässhall, introduktionen av Machine Area i Göteborg och en välbesökt konferens, Semiconductor 2026, gjorde Elektronikmässans återkomst till Göteborg till en välbesökt tillställning, säger projektledaren Vincent Lind.

Det har gått några år sedan mässan senast hade en produktionslina värd namnet, och även om den som fanns i Göteborg inte tillverkade några kort, fanns alla typer av maskiner representerade.

Parallellt pågick ett omfattande scenprogram ute på mässgolvet med interaktiva sessioner, paneldiskussioner och inslag av humanoida robotar som engagerade publiken. 

Tillsammans med Phoenix Contact utsågs Josefine Hölling på Funki till årets kvinnliga förebild i elektronikbranschen.

Ett annat mått att mäta resultatet på är mässans verktyg för leads som genererade drygt 7800 nya kontakter mellan utställare och besökare.

För första gången anordnades Semiconductor 2026 tillsammans med mässans partner Svensk Elektronik. På den utsålda konferensen lanserades den nya strategirapporten plus att deltagarna fick lyssna på ett pärlband av presentationer från både industri, akademi och institut.

Elektronikmässan återvänder den 14–15 april 2027 till Stockholm och Kistamässan för att därefter vara tillbaka i Göteborg i april 2028.

Redan nu är över 70 montrar bokade till nästa års mässa.

Molex köper fiber-till-chip
20 apr 2026 13:54 - Per Henricsson
Kontaktdonsjätten Molex har förvärvat israeliska Teramount, specialist på kiselfotonik och så kallad Co-Packaged Optics (CPO). Potentiella kunder finns inom allt från AI och datacenter till 5G.

20 apr 2026 13:03 - Per Henricsson
Elektronikgolfen är tillbaka
20 apr 2026 08:52 - Per Henricsson
Efter många års uppehåll är det återigen dags för Elektronikgolfen. Det är inte bara en tävling utan en möjlighet att knyta nya kontakter, spela golf och ha en rolig dag tillsammans med kollegor, kunder och samarbetspartners. Så boka den 28 maj för en runda på Bro-Bålsta Golfklubb nordväst om Stockholm.

Statligt stöd till cellfabriken i Somerset
17 apr 2026 14:47 - Per Henricsson
Storbri­tannien lovar att investera 4,7 miljarder kronor i Tata Groups batteri­cells­fabrik i Somerset. 

AI-boomen kan öka Ericssons kostnader
17 apr 2026 14:18 - Per Henricsson
Det kommer allt fler rapporter om längre ledtider och stigande komponentkostnader. Att även Ericsson påverkas bekräftade företagets vd Börje Ekholm i dagens telefonkonferens men påpekade samtidigt att problemet än så länge är hanterbart.

Länken mellan svenska solcellen och batteriet
17 apr 2026 09:46 - Jan Tångring
EMBEDDED WORLD
Det är alltid trevligt att besöka montern för belgiska E Peas (e-peas) eftersom den har svensk teknik i sina demonstrationer: Epishines solceller och Lignas superkondensatorer.

Flasheye: Lidar stadens vakande öga
17 apr 2026 08:16 - Ida Rehnström, Flasheye
När utvecklingen av avancerade förarassistanssystem och självkörande fordon accelererar hamnar strålkastarljuset ofta på sensorerna i själva bilen. Men för att verkligen höja säkerheten och effektiviteten i trafiken krävs också intelligens utanför fordonet.

Trump vill ha 6G till OS i USA
16 apr 2026 14:49 - Per Henricsson
Två år innan standardiseringen förväntas vara helt klar vill Trumpadministrationen att det ska finnas ett 6G-nät som täcker de olympiska spelen i Los Angeles. Avslöjandet gjordes i en intervju med Politico av Nate Tibbit, som är ansvarig för myndighets- och samhällsrelationer.

Amazon köper Globalstar för 120 miljarder kronor
16 apr 2026 12:39 - Per Henricsson
Amazon är på god väg att bygga ett eget kommunikationssystem av lågflygande satelliter men köper nu Globalstar för 11,6 miljarder dollar. Företaget är en av pionjärerna på lågflygande satelliter.

Fri buggbott för dig som inte får Mythos 
16 apr 2026 10:00 - Jan Tångring

Du tillhör troligen inte den lilla skara som får använda AI-jätten Anthropics projekt Glasswing och dess språkmodell Mythos. Men tjeckiska Aisle hittade snabbt flera av Mythos buggar med enklare LLM:er. Och släpper sitt verktyg Nano Analyzer som öppen källkod.

KD: Optiska fordonsnät – ett rätt, ett fel
16 apr 2026 08:09 - Óscar Ciordia, KD
Nätverkshastigheterna i fordon ökar snabbt. Utvecklingen har gått från 100 Mb/s till 1 Gb/s, vidare till 10 Gb/s och upp mot 25 Gb/s och mer (KDPOF, 2021).

Avkodar 64 videokanaler – och svarar på frågor om innehållet
15 apr 2026 09:16 - Jan Tångring

EMBEDDED WORLD
Amerikanska Ambarella visade videokretsar med AI-stöd – från småkretsar på under en watt för drönare, till monster på uppemot 50 watt som avkodar 64 kanaler parallellt – och samtidigt kan prata om vad de innehåller.

Mässpris: Tre smarta IoT-processorer
15 apr 2026 09:02 - Jan Tångring
EMBEDDED WORLD
Mässans IoT-pris gick till taiwanesiska Mediatek och dess processorfamilj Genio.

De får 20 år till
15 apr 2026 07:20 - Per Henricsson
Amerikanska Altera har förlängt tillgängligheten för de tre FPGA-familjerna Agilex, Max 10 och Cyclone V till år 2045. Kretsarna återfinns ofta i produkter med livscykler på tio år eller längre.

Från grafen till Chips JU: Jari Kinaret leder Europas halvledarforskning
15 apr 2026 05:06 - Per Henricsson
Fem pilotlinor, en designplattform, ett program för kvantteknik och 30 nationella kompetenscentrum. Allt ingår i Chips For Europe, EU:s forskningsprogram inom halvledarområdet som administreras av Chips Joint Undertaking med finländaren Jari Kinaret som högsta chef.

Europas första bemannade robotaxi kinesisk
14 apr 2026 15:56 - Jan Tångring
Den lanserades i panik den 30 mars – Europas första kommersiella robotaxi. Teknik från kinesiska Pony AI driver tjänsten i Zagreb, Kroatien. Pony AI anlitades i sista sekunden när kroatiska Verne inte lyckades bygga en självkörande bil på egen hand.

Rykte: Nvidia överväger att köpa PC-tillverkare
14 apr 2026 15:58 - Per Henricsson

Enligt den vanligtvis välinformerade sajten SemiAccurate förhandlar Nvidia sedan ett år tillbaka om att köpa en av de större pc-tillverkarna. Ryktet fick Dells och HP:s aktier att ta ett skutt uppåt innan Nvidia gick ut och dementerade det hela.

I morgon är vi på Elektronikmässan!
14 apr 2026 15:59 - Per Henricsson
Efter två år i Kista återvänder Elektronikmässan till Göteborg och Åby arena. När dörrarna öppnas i morgon finns Elektroniktidningens redaktion på plats bland de 153 utställarna.

Branschorganisationen sågar USA:s routerförbud
14 apr 2026 14:02 - Per Henricsson
Säkerhetshoten är verkliga men lösningen är inte att flytta produktionen till USA. Beslutet den 23 mars att förbjuda import av konsumentrotrar kommer att leda till att produkterna blir dyrare och att konsumenterna inte kommer att kunna dra nytta av övergången till Wifi 7. Det skriver Global Electronics Association i en rapport.

Palo Alto Networks: Säker utveckling i en tid av AI-genererad kod
14 apr 2026 08:10 - Jesper Olsen, Palo Alto Networks
Generativ AI förändrar snabbt hur mjukvara utvecklas och påverkar därmed också hur elektronik konstrueras, styrs och vidareutvecklas.

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)