Molex köper fiber-till-chip

Kontaktdonsjätten Molex har förvärvat israeliska Teramount, specialist på kiselfotonik och så kallad Co-Packaged Optics (CPO). Potentiella kunder finns inom allt från AI och datacenter till 5G.

Teramounts plattform Teraverse ger högre datatakter och lägre energiförbrukning än dagens lösningar där kommunikationen på korten sker med elektriska signaler. Teraverses lösning baseras på en universell optisk kopplare och självlinjerande optik på wafernivå vilket gör det möjligt att koppla ihop optisk fiber med kiselbaserade fotonikkretsar.

Lösningen visades nyligen upp som en del av Molex helhetslösning för CPO vid konferensen OFC 2026.

Under 2025 tog Teramount in 50 miljoner dollar i en A-runda. Hur mycket Molex betalar är inte känt.