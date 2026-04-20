Värre för PC-processorer än minnen

AI-boomen har inte bara fått minnespriserna att rusa, enligt Digitimes går det inte längre att få tag på vissa PC-processorer. Tillverkningskapaciteten hos både Intel och AMD har styrts över till serverprocessorer.

Medan minnesmarknaden lider av högre priser är problemet för PC-processorer ett annat. PC-tillverkarna kan enligt Digitimes inte få tag på vissa processorer till bärbara datorer och datorer till företagskunder. Inte ens om de är villiga att betala mer.

Produktionskapaciteten för både Intel och AMD har styrts om till serverprocessorer och Intels 18A-process har ännu inte tillräckligt bra yield för att hantera bägge.