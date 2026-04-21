Silex till Stockholmsbörsen

Mikromekanikfoundryt Silex i Järfälla avser att noteras på Nasdaq Stockholm före sommaren. De kinesiska ägarna säljer större delen av sina aktier samtidigt som bolaget vill ta in en miljard kronor via nytryckta aktier.

Beslutet att notera Silex innebär slutpunkten för det kinesiska inflytandet över Silex, som grundades år 2000 som en avknoppning från KTH. Under åren har företaget utvecklat egen teknik vilket bidragit till att Silex idag är världens största fristående tillverkare av mikromekanik.

Omsättningen landade på 1,385 miljarder kronor i fjol med en vinst mätt som EBIT-marginal på 27 procent. För årets första kvartal var omsättningen 375 miljoner kronor.

Sedan kinesiska investerare köpte bolaget år 2015 från Priveq Investment, CapMan, Northzone och några andra ägare har omsättningen i snitt vuxit med 17 procent per år.

I juni förra året köpte ett konsortium lett av investmentbolagen Bure och Creades 55 procent av Silex. De kinesiska ägarna behöll resterande 45 procent av bolaget som då värderades till 5,5 miljarder kronor.

Nu planerar bolaget att noteras på Nasdaq Stockholm under andra kvartalet till en värdering på 8,896 miljarder kronor. Sai MicroElectronics ska minska sitt innehav från 45 procent till 9,9 procent genom att sälja aktier plus att Silex ger ut nya aktier till ett värde om en miljard kronor.

Inget sägs om vad pengarna ska användas till, men Silex vill expandera och ett alternativ är att bygga en helt ny halvledarfabrik på tomten i Järfälla för wafers på 300 mm, ett projekt på minst tre miljarder kronor.

Creades, AFA Försäkring, Tredje AP-fonden, en eller flera fonder och/eller konton som förvaltas av Capital Research Global Investors, Swedbank Robur, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden, Fidelity International och Carnegie Fonder har, under vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier upp till 1,501 miljarder kronor.