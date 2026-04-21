JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Silex vill köpa fabrik i USA

Planerna på en 300 mm-fabrik i Järfälla skrinläggs, istället vill Silex köpa en existerande fabrik på USA:s östkust och bygga om den för mikromekanik. Det framgår av dagens pressmeddelande där huvudnyheten är företagets planer på en börsnotering.

Silex håller sedan länge till i en del av ABB Hafos gamla lokaler i Järfälla, en mindre del av lokalerna används av Coherent för lasertillverkning. Silex har länge varit nära att slå i taket men genom att växa i kontorsdelen har kapaciteten ändå kunnat ökas. 

Efter det att kinesiskt kapital tog över 2015 kom planerna på att bygga en andra fabrik i Kina och överföra processer som utvecklats i Sverige dit.

Fabriken byggdes och tillverkar mikromekaniska komponenter men ISP satte stopp för tekniköverföringen.

I stället försökte SiIex köpa en fabrik i Tyskland av fordonsunderleverantören Elmos. Det gick inte heller i lås på grund av de kinesiska ägarna.

Nästa drag var att expandera på hemmaplan där företaget köpte fastigheten för att sedan begära ändring av detaljplanen vilket kommunledningen inte uppskattade med hänvisning till det kinesiska ägandet. De kunde dock inte hindra processen och Silex har fått klartecken att bygga en helt ny fabrik på tomten för 300 mm-skivor. Den skulle bli på 5 000 kvadratmeter och tas i drift år 2029. En investering på tre till fem miljarder kronor.

Nu meddelar företaget att huvudspåret istället är att köpa en existerande fabrik på USA:s östkust och konvertera den till mikromekanik. Totalt kan det kosta 1,4 miljarder kronor. Ett köp förutsätter dock godkännande av amerikanska myndigheter men skulle med Trumpadministrationen i åtanke vara bra för affärerna.

Parallellt ska företaget bygga ut kapaciteten i Järfälla med 35 procent till 1 500 kvadratmeter för 500 miljoner kronor under åren 2027 till 2029. 

Apr # puff advert TME (3)
Apr # nowa (2)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

NyheterLäs mer...
21 apr 2026 14:15 - Per Henricsson

NyheterLäs mer...
NyheterLäs mer...
NyheterLäs mer...
NyheterLäs mer...
NyheterLäs mer...
NyheterLäs mer...
NyheterLäs mer...
NyheterLäs mer...
ProduktLäs mer...
Technical PapersLäs mer...
NyheterLäs mer...
NyheterLäs mer...
ProduktLäs mer...
Technical PapersLäs mer...
ProduktLäs mer...
ProduktLäs mer...
ProduktLäs mer...
REPORTAGELäs mer...
NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)