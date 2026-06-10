Nvidia vill in i 6G-radion

Både Ericsson och bolagets konkurrenter använder egenutvecklade asicar för att få upp prestanda och hålla nere effektförbrukningen i avancerade radioprodukter med många lober, massive Mimo. Enligt Light Reading vill Nvidia ersätta dessa med GPU:er skräddarsydda för just radiodelen av mobilnätet.

Nvidia köpte i höstas in sig i Nokia för en miljard dollar och är en av grundarna av AI Ran Alliance. Samarbets­organisationen skissar på hur AI kan användas lite längre bak i nätet, mellan radiodelen och kärndelen, de delar som kallas Central Unit (CU) och Distributed Unit (DU).

Tanken är att samma AI-kort ska nyttjas både för att optimera näten som för att köra nya tjänster som operatörerna kan erbjuda, liksom kund­applikationer. Dock har nätet prioritet.

Enligt Light Reading slutar ambitionerna inte där utan Nvidia vill också få in GPU:er i själva radiodelen, på fackspråk kallat Radio Unit (RU) där asicar idag används för uppgifter som att styra loberna i antenner med många antennelement, massive Mimo. Kommunikationen mellan RU, CU och DU ska vara standardiserad men exakt vad som görs i vilken del bestäms av tillverkarna vilket gjort det svårt för nykomlingar att bryta det oligopol som Ericsson, Nokia, Huawei och några till leverantörer har.

Nvidia håller på att utveckla en Cuda-baserad arkitektur för radiodelen av mobilnätet kallad Ariel som ska bli fri för vem som helst att använda.

Rent beräkningsmässigt finns stora likheter med det som sker i massive Mimo med grafik­uppgifter, det handlar om många parallella beräkningar som ska gå snabbt och med så liten effekt som möjligt.

GPU:er är extremt bra på det förstnämnda men inte lika bra på det sistnämnda (om man jämför med en asic) så Light Reading ser därför med viss skepsis på att operatörerna skulle acceptera att effektförbrukningen i mobil­näten går upp utan att det ger några fördelar.

Samtidigt konstaterar nyhets­sajten att marknaden för radio­näts­produkter minskat kraftigt de senaste åren vilket kan komma att göra det svårt för telekom­bolagen att motivera kostnaderna för att utveckla egna asicar.

Om man tar Ericsson som exempel så släpper företaget en ny generation per år som tillverkas i en process som bara ligger en eller två generationer efter den vassaste. Den senast kända versionen av Wolverine, som asic-familjen kallas, har 47 miljarder transistorer.