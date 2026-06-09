Vill överbrygga glappet mellan civilt och militärt

Mindre teknik­bolag förstår sällan försvarets upphandlings­processer och säkerhetskrav, samtidigt som militära aktörer har begränsad kunskap om den civila spets­kompetensen. Det här glappet vill Kista Science City och Sting i Stockholm, Lead i Linköping och Norrköping, Ideon Science Park i Lund samt Uppsala Innovation Centre råda bot på med ett projekt kallat Tactic.

I januari startade Uppsala Innovation Centre, UIC, och Flygvapnet ett samarbete som ska underlätta för uppstarts­bolagen att hitta behovsägare inom Försvarsmakten, och initiera pilotprojekt.

I slutet av maj utsågs företagsinkubatorn Lead i Linköping och Norrköping till Sveriges accelerator inom Natos innovationsorganisation Diana. Det ska generera ny teknik för både civila och militära tillämpningar.

Nu är det Stockholmsregionens tur att koppla samman civila innovationsmiljöer, teknikföretag och aktörer inom totalförsvaret för att accelerera utvecklingen av teknik med dubbel användning. Det sker i ett projekt kallat Tactic som beviljats 35 miljoner kronor i finansiering från bland annat EU.

Förutom Kista Science City och den Stockholmsbaserade inkubatorn Sting ingår även Lead, UIC och Ideon i Lund i Tactic. Planen är att skapa en modell som ger företag tillgång till behovsdialoger, affärs­utveckling, test- och demonstrations­miljöer samt internationella samarbeten.

Vid projektets slut ska minst 80 små och medelstora företag ha fått stöd kopplat till teknik med dubbel användning. Minst tio innovationsprocesser mellan företag och behovsägare inom totalförsvaret ska ha genomförts och minst tio internationella partnerskap ska ha initierats.