Boka höstens elektronikevent!

Den 15 och 16 oktober är det dags för Smartare Konferens och Stora Elektronikdagen på Münchenbryggeriet i Stockholm. Första dagen fokuserar på hur Smartare Elektroniksystem bidragit till att lyfta svensk konkurrenskraft medan dag två är Stora Elektronikdagen där bland annat Chips Act 2.0, resiliens och behovet av ett nytt innovationsprogram kommer att dryftas.

Dagarna är som vanligt kostnadsfria liksom galamiddagen första kvällen. I fjol tog platserna slut snabbt, så årets upplaga är flyttad till en del av Münchenbryggeriet som rymmer fler personer.

Första dagen fokuserar på innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem som bidragit till att lyfta både svensk elektronikindustri och svensk konkurrenskraft. I 15 presentationer belyses programmets tioåriga framgångssagor, handböckerna liksom elektronik & innovation.

Dagen avslutas med en galamiddag för att fira framgångarna.

Andra dagen är den årligen återkommande Stora Elektronikdagen där det bjuds på intressanta talare, värdefulla kunskaper och insikter från olika företag och experter. Du får också lyssna till de sista forskningsprojekten som avslutat sitt arbete inom ramen för Smartare Elektroniksystem.

Mer information och kostnadsfri anmälan finns här (länk).