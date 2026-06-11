Elfa lever kvar hos RS

Det har gått lite drygt två år sedan RS Components köpte Distrelec där Elfa ingick. Integrationen av de två komponentdistributörerna har skett successivt i Norden. Danmark var först ut för ett år sedan, därefter följde Norge och nu är integrationen klar även i Sverige, som var den största nordiska marknaden för Distrelec.

– Elfas varumärke kommer att vara kvar på sajten, det finns så mycket bra historia som kunderna har med Elfa. Och alla i personalen är kvar, säger Claus Pedersen som är Skandinavienchef och Mattias Holmquist Holmquist, som är chef för Sverige, fyller i:

– Många har varit med väldigt länge. De 18 personerna har tillsammans 504 år på Elfa, i snitt är det 28 år så det finns mycket kunskap och kunderna kan fortsätta att tala med samma kontaktpersoner.

Rent praktiskt avvecklades RS lokal i Göteborg för ett år sedan medan Distrelecs kontor i Kista finns kvar.

Vidare finns ett antal säljare ute i landet så totalt har RS 26 anställda i Sverige idag. Vissa funktioner som back office, ekonomi och marknadsföring sköts gemensamt för Skandinavien från det danska kontoret.

Claus Pedersen

– När vi pratar internt så säger vi RS. Det är för att få den lagkänsla som vi vill ha men det är inget tvivel om att arvet på 80 år som Elfa har på den svenska och norska marknaden, det kommer vi att hålla fast vid. Annars hade vi bara köpt en kunddatabas, säger Claus Pedersen.

Vid förvärvstillfället stod Elfa för cirka 60 procent av omsättningen i Sverige, medan RS utgjorde cirka 40 procent.

När det kommer till lagren finns inte samma historik att ta hänsyn till. RS har lager i flera länder i Europa så Distrelecs lager i s-Hertogenbosch i Nederländerna, dit Elfas Järfällalager flyttade hösten 2015, har avvecklats.

Majoriteten av de ”Elfaspecifika” komponenterna finns numera på lagret i tyska Bad Hersfeld medan en mindre del flyttades till England. Dessutom har RS ett lager i Frankrike.

Men var komponenterna finns har egentligen ingen betydelse för de svenska kunderna.

– Det är leverans nästa dag om du beställer före 17 och inte bor på något avlägset ställe.

När det kommer till målgrupperna, potentiella kunder, fanns såklart ett stort överlapp även om Elfa historiskt haft lite mer tyngd på företag som sysslar med elektronikutveckling och tillverkning av mindre serier medan RS varit tyngre på service och reparationer, det som ofta förkortas MRO.

Mattias Holmquist

– Tillsammans är vi en mycket mer komplett leverantör som kan serva alla typer av kunder, forskning och utveckling, nollserier, små serier och väldigt mycket reservdelar, säger Mattias Holmquist.

– På RS har vi 122 000 halvledarprodukter och vi har 168 000 passiva. Av dessa finns cirka 80 000 halvledare på lager. Och när vi talar passiva så är det cirka 100 000 på lager. Som jämförelse hade Elfa totalt 138 000 varor. Även om RS inte varit lika känt för elektronik som Elfa, så hade vi alltid ett bredare produktutbud på elektronik än vad Elfa hade, säger Claus Pedersen.

Så varför ska man då välja RS och inte Digikey, Mouser, Rutronik, TME eller någon annan av alla distributörer som krigar om kunderna?

– Andra är starkare på elektronik, men mindre på industriella komponenter. Ta en kund som Danfoss eller Husqvarna, de kan inte få allt de behöver hos de andra. En annan sak är att vi lägger ramavtal med företagen. Vi har säljare som ansikte-mot-ansikte sätter upp logistiklösningar och priser som passar kunderna, säger Claus Pedersen.

Mattias Holmquist pekar på fler saker som kan fälla avgörandet:

– Våra kunder vet mycket väl vad de vill ha men vill inte lägga två dagar på att leta ett alternativ till en utgången komponent. Då kan de kontakta oss och så gör vi jobbet.

En annan sak som kunderna kan få hjälp med är att sänka den totala kostnaden för en komponent.

– Att hantera den kan kosta mer än vad den kostar att köpa. Vi har alla möjliga ”e-procurement systems” och det vi kallar ”inventory solutions” som kan hjälpa kunderna att sänka kostnaden.

Det handlar i praktiken om att se till så att komponenterna kommer i lagom mängd i exakt rätt tid till så låg kostnad som möjligt utan att produktionen stannar.

– Vi har något som heter Scanstock och Controlstock som är unikt i förhållande till de andra du nämner, säger Claus Pedersen.

RS köp av Distrelec, i kombination med att sammanslagningen tog två år, plus flytten av lagret har lett till tappade marknadsandelar men nu när allt är på plats har det enligt Claus Pedersen vänt upp.

– Vi har en högre tillväxt än andra.

Mattias Holmquist flikar in:

– Vi ser också att många flyttar hem sina tillverkningsserier eller behåller produktionen lokalt. Det är mer kostnadseffektivt än att få containersändningar tillbaka, så vi tar tillbaka en marknad som funnits hos Elfa och RS.