Häng med till Silicon Alps!

Den 7 till 9 oktober arrangeras Ebscon i Graz, centrum för det som kallas Silicon Alps. Det svenska ekosystemet inom elektronik arrangerar för andra året i rad en resa dit. Konferensen i Österrike samlar företag, forskningsinstitut och klusterorganisationer och har som mål att driva Europas gröna omställning inom elektronik.

Förutom möjligheter att nätverka med utställare och besökare arrangeras studiebesök hos Joanneum Research, Ottronic, Multivave och Tagnology RFID.

I bästa fall kan ett deltagande på Ebscon leda till nya samarbeten, skriver Elektrolink i inbjudan. Elektrolink är ett samarbete mellan Smartare Elektroniksystem, Opentech i Lund, Linköping Science Park – IoT World, Bron Innovation och Svensk Elektronik.

Det går att söka resebidrag upp till 15 000 kronor senast 15 augusti. Mer information finns här.