Snart vet vi vad Ebba tycker om halvledare

Den 2 juni publicerade Svensk Elektronik och Smartare Elektroniksystem en gemensam debattartikel i Dagens Industri som pekar på att Sverige saknar en strategi för elektronik och halvledare. Riksdagsledamoten Rashid Farivar (SD) skickade frågan vidare till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) som ska svara klockan 8:00 den 18 juni i en interpellationsdebatt.

”Medan USA, Kina och EU investerar hundratals miljarder i avancerad elektronik saknar Sverige fortfarande en nationell strategi. Regeringen bör nu etablera ett långsiktigt innovationsprogram för halvledare och avancerad elektronik”. Det skrev Sofia Persson Björk, ordförande i branschföreningen Svensk Elektronik, och Olle Hulteberg, ordförande i innova­tions­programmet Smartare Elektroniksystem i en debattartikel i Dagens Industri den 2 juni.

I den nyligen lanserade rapporten ”Sveriges strategi för halvledare 2035” föreslår de tio statliga miljarder över tio år plus lika mycket från industrin i ett av Vinnova lett PPP, Public-Private-Partnership.

Riksdags­mannen Rashid Farivar vill veta vad regeringen tycker och har därför ställt frågan till Ebba Busch.

Han pekar på att Vinnova på regeringens uppdrag har identifierat avancerad digital teknik, inklusive halvledare, som ett av sex prioriterade teknik­områden som bedöms vara strategiskt viktiga för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, säkerhet och omställnings­förmåga.

I regeringens forsknings- och innovationsproposition, som riksdagen beslutade om under 2025, aviserades också satsningar på excellenskluster för banbrytande teknik, där halvledare utgör ett prioriterat område. Trots detta efterfrågar akademin, forskningsinstituten och näringslivet fortfarande tydligare nationella prioriteringar, långsiktig samordning och en sammanhållen nationell strategi för halvledare och avancerad elektronik.

Rashid Farivarhar ställt tre frågor till energi- och näringsminister Ebba Busch:

Vilka konkreta satsningar, investeringar och initiativ har ministern och regeringen tagit nationellt och inom EU-samarbetet för att stärka Sveriges position inom halvledare och avancerad elektronik?

Avser ministern och regeringen att ta fram en nationell strategi eller långsiktig handlingsplan för halvledare och avancerad elektronik i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft, försörjningsberedskap, investeringar och teknologiska kompetens?

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att minska gapet mellan svensk forskning i världsklass och industriell kommersialisering, så att fler svenska innova­tioner inom halvledare och avancerad elektronik kan utvecklas, produceras och skapa arbetstillfällen i Sverige?

Du kan se vad Ebba Busch svarar här. Direktsändningen från riksdagen startar 08:00 den 18 juni.