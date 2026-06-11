Kvantbitsräddare tar in 6,5 miljoner

Chalmers Ventures investerar i Göteborgsbaserade Arkeon Technologies tillsammans med Navigare Ventures och Almi Invest i en runda om totalt 6,5 miljoner kronor. Arkeon har utvecklat en metod för att i efterhand finjustera frekvensen hos qubitar på kvantchip.

Varje qubit på kvantchipet kan ses som en sträng på ett instrument som måste träffa sin exakta ton. Det räcker med en enda falsk ton för att förstöra hela ackordet. Arkeon säger sig ha löst problemet med en metod som efter tillverkning kan finjustera frekvensen hos qubitar på kvantchip.

Därmed ser två av de största utmaningarna för industriell tillverkning av kvantdatorer ut att vara lösta: möjligheten att skala upp antalet qubitar per chip och att undvika kassation av chip som annars hade blivit obrukbara.

Företagets lösning kan liknas vid att ge kvantchipet sina stämskruvar först efter att kretsen är tillverkad. Med metoden kan varje “sträng” (qubit) justeras tills den har rätt ton. Tidigare lösningar försökte stämma strängarna redan innan instrumentet byggdes färdigt, vilket ofta ledde till ineffektivitet och ett ostämt instrument.

Genom att trimma i efterhand kan hela instrumentet – chipet – komma i harmoni, med renare ackord och betydligt högre precision.

Rent praktiskt skickas elektriska pulser genom strängarna (qubitarnas Josephson-övergångar). Dessa pulser manipulerar resistansen på strängarna som korrelerar med frekvensen.

I dag har bolaget avsiktsförklaringar från flera potentiella kunder och en pipeline om cirka 30 bolag.

FOTO: Från vänster: Peter Hörstedt, Pranav Ravuri & Andreas Nylander