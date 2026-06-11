80 Kia och Hyundai laddar Nederländerna

Med färska godkännanden i handskfacket ska nu bilar av märkerna Kia EV9 och Hyundai IONIQ 9 bevisa att de kan göra nytta i elnätet genom att koppla in sig och tillhandahålla sina batterier som energilager i Nederländerna.

När de står parkerade hemma - ”i människors befintliga bostäder och vardag” – kommer de ibland att ladda elnätet på beställning. Eller ladda upp sig själva. Det kallas V2G, Vehicle-to-grid.

Under sex månader får deltagarna en dubbel­riktad laddbox (AC) installerad och ersättning för el som laddas hemma, upp till 500 euro.

Projektet ska undersöka hur elbilar kan bidra till att balansera tillgång och efterfrågan i el­systemet, särskilt under timmar då belastningen på nätet är som högst.

Det genomförs tillsammans med svenska Vattenfall och Kia Sweden. Kia bidrar med fordon, laddteknik och appstöd, medan Vattenfall ansvarar för energi­styrning och nätintegration.

Kia Sweden medverkar redan i Sverige sedan i fjol i forsknings­projektet EV2X – Framtidens energiresurs, tillsammans med Lunds tekniska högskola, Sustainable Innovation och PowerLynk. Projektet finansieras bland annat av Energimyndigheten och FFI.

Till skillnad från projektet i Nederländerna används DC som är mindre komplex än AC och inte kräver en specifik kon­fi­gu­ration av laddboxen ihop med den aktuella fordonet.

– Att vi nu ser en publik pilot på marknaden i Nederländerna samtidigt som vi driver forskning och tester i Sverige visar att utvecklingen går snabbt och kommer allt närmare kon­su­menten, säger Peter Himmer, vd Kia Sweden.

Även ett antal lätta lastbilar från Kia är förberedda för dubbel­riktad laddning. Kia tror att V2G-stödet kan komma att höja deras andrahandsvärde.