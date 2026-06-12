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Dominoeffekt: Fem EU-länder tillåter Teslas självkörning

Tekniken måste fortfarande klara tester. Men därefter kommer vi att få se Teslas övervakade självkörning i fem europeiska länder: Nederländerna, Litauen, Estland, Danmark och Belgien.

Hindren rivs snabbt nu. Belgien föll igår och Danmark i förrgår. Det började med att Nederländerna godkände FSD (Full Self-Driving) efter en utvärdering. Därefter har ytterligare fyra länder godkänt FSD med hänvisning till Nederländernas bedömning.

FSD är övervakad självkörning. Det betyder att bilen kör sig själv från start till mål.

Men en människa måste hela tiden sitta på förarplatsen beredd att ingripa. Det kallas automation på nivå SAE 2.

Minst 65 människor har dött i olyckor som involverat FSD eller annan SAE2-teknik från Tesla.

I Flandern gav mobilitetsminister Annick De Ridder processen ett snabbspår.

Som tack för ert orubbliga intresse (och uppmuntran) får ni scoopet här: jag skrev just under godkännandet!

Det skrev hon i går kväll på Tesla-vd:n Elon Musks plattform X.

– Flandern älskar innovation!

Nederländerna knuffade omkull den första dominobrickan med sitt godkännande i början av april. Därefter har Litauen, Estland, Danmark och Belgien fallit i den ordningen under två månader.

Endast fordon med hårdvaran Hardware 4 godkänns. Mjukvaruversionen heter FSD v14 och är anpassad för europeiska vägar och regelverk.

Globalt är FSD nu godkänt i tretton länder och territorier.

Sverige testar FSD på egen hand.

BILD: Teslas reklam visar FSD i Danmark

Jun Jul # siemenskoneferens (2)
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