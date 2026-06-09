Föreslår drivare till SiC-transistorn

Elite Pairing Studio vill göra det lättare att välja rätt gate-drivare till MOSFET-transistorer i kiselkarbid. Den kostnadsfria mjukvaran för krafttillämpningar lanseras av Onsemi på den tyska PCIM-mässan.

Elite Pairing Studio är ett webbverktyg för krafttillämpningar i datacenter, elfordon och industriella system. Det ska ge förståelse för hur komponenterna fungerar och varför man ska välja den ena och inte den andra gate-drivaren för en viss MOSFET-transistor i kiselkarbid.

Traditionellt kräver denna process tidskrävande manuellt arbete med studier av datablad och efterföljande testning.

Programmet är tänkt att vara en inkörsport till Onsemis andra designverktyg och därmed underlätta systemnivåutvärdering av prestanda, effektivitet och termiskt beteende.

Rent praktiskt föreslår verktyget kombinationer av MOSFET:ar och gate-drivare baserat på systemkraven. Det går sedan att interaktivt studera timing, vågformsbeteende och vilka avvägningar som gjorts för den aktuella kombinationen.

Elite Pairing Studio finns på Onsemis webbplats och erbjuder en privat arbetsyta.