Youtuber: Donut Lab testade vanlig litiumjoncell

Det finska batteribolaget Donut Lab är en bluff. I alla fall om man får tro Ryan Hughes, mekatronik­doktorn bakom Ziroth, en You­tube­kanal med en halv miljon följare.

Ryan Hughes säger sig ha lagt ner månader på att utreda saken. Han har pratat med insiders, experter och journalister.

Syftet med bluffen ska ha varit att lura små­sparare. Donut Lab har samlat in 25 miljoner dollar från drygt 1300 investerare, mestadels småsparare.

Donut Lab skrällde på CES 2026 med påståendet att de hade ett 400 Wh/kg-batteri som tålde 100 000 laddcykler och kunde laddas på fem minuter.

Efter ett skepsisk mottagande anförde Donut som bevis en serie tester utförda av det finska institutet VTT. Testerna gick som en följetong på Donut Labs Youtubekanal.

Men cellen som VTT testade var enligt Ryan Hughes inte en världsunik ny typ av solid state-cell, utan en vanlig litiumjoncell. Det syns på spänningskurva och expansionskurva.

Ryan Hughes namnger flera batteriexperter som intygar att den testade cellen är ett litiumjonbatteri: Julian Zahnow från Fraunhofer-institutet, Dr. Joachim Sann från Justus-Liebig-universitetet, Tom Bötticher från Leona och Dr. Juho Heiska från Seinäjoki University of Applied Sciences.

Rekvisitan till den påstådda bluffen kommer från tyska CT-Coatings – som även självt ska ha marknadsfört solid state-celler med mirakelegenskaper.

Också svenska Holyvolt och finska Nordic Nano ska enligt Ryan Hughes ha lurats av CT-Coatings.

Det är inte första gången Donut Lab anklagats för att bluffa. Så här kommenterade Donut Lab och Nordic Nano efter en artikel i finska tidningen Helsingin Sanomat:

– Donut Lab förnekar att bolaget begått något brott eller vilselett investerare.

– Båda bolagen står fast bakom tidigare kommunicerad information om batteriets egenskaper och produktion.

Ryan Hughes blev tidigt skeptiker. Se honom på Youtube eller nedan.