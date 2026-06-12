Skapar svenskt center för kvant

I ett gemensamt initiativ går nu sex svenska lärosäten samman för att bilda Swedish Center for Quantum Technology, ett nationellt centrum för forskning, innovation, utbildning och kapacitetsbyggande inom kvantteknologi. Initiativet koordineras av Chalmers och ska stärka svensk konkurrenskraft på området och vara en motor för teknikens utveckling och tillämpning.

– Sverige behöver agera samlat för att behålla och stärka vår internationella position. Detta initiativ lägger grunden för att Sverige ska bli ”Quantum ready” – och på sikt ett av Europas viktiga nav inom kvantteknologi, säger Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd på Chalmers, det lärosäte som ska koordinera det nationella kvantcentret.

På flera svenska lärosäten finns idag stark grundforskning och internationellt ledande forskningsmiljöer, däribland Sveriges mest omfattande forskningsprogram inom kvantteknik, Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT. Genom samarbeten, partnerskap och testbäddar involveras näringslivet och finansiärer som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har bidragit med avgörande finansiering.

Men en nationell koordinering saknas och nya statliga satsningar, som de som aviseras i forsknings- och innovationspropositionen, riskerar att leda till fragmentisering om de inte samordnas.

– För ett land av Sveriges storlek är nationell samordning avgörande för att ta en stark position inom kvantteknologi. Genom Swedish Center for Quantum Technology kan vi samla kompetens, bygga kritisk massa och skapa bättre förutsättningar för forskning och innovation i internationell toppklass, säger Annica Black-Schaffer, professor i kvantmateriens teori och biträdande prefekt vid Institutionen för fysik och astronomi i Uppsala.

I en gemensam avsiktsförklaring enas nu därför Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Lunds universitet, Stockholms universitet, Linköping universitet och Uppsala universitet om att etablera det nationella kvantcentret Swedish Center for Quantum Technology.

Genom samordning och långsiktigt kapacitetsbyggande ska centret positionera svensk kvantteknik inför den utveckling som väntas ske på området de närmsta decennierna.

Tillsammans ska centrets sex lärosäten bidra till forskning, utbildning, infrastruktur och innovation längs hela värdekedjan – från grundforskning till tidiga tillämpningar inom industri och samhälle. Genom en tydligare organisation och bättre samordning av kompetens, infrastruktur och finansiering ska initiativet bidra till att stärka Sveriges position som en attraktiv partner i Norden och Europa.