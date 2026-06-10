Slovakisk superprocessor stöder Java

Tachyums superprocessor Prodigy stöder numera inte bara sin egen instruktionsuppsättning, utan även Java.

Prodigy har presenterats som en multi-paradigmarkitektur så det finns en logik i att den nu direkt (nativt) stöder Java. Det betyder enligt Tachyum att den exempelvis kan fungera som enterpriseserver i molnet.

Implementeringen är baserad på den populära öppna referensimplementationen Open JDK.

Enligt Tachyum är Prodigy redo att integreras i det befintliga datacenterekosystemet. Många företagsapplikationer, molntjänster, databaser, ramverk för stordata och centrala utvecklingsverktyg är beroende av Java.

– Nu kan de dra fördel av Prodigys prestanda och effektivitet utan modifieringar, skriver Tachyum i ett pressmeddelande.

– Vårt världsledande FoU-team genomförde detta massiva projekt helt internt. Deras skicklighet och engagemang gjorde denna milstolpe möjlig, säger Dr. Radoslav Danilak, grundare av och vd för Tachyum.

Läs vad vi tidigare skrivit om Tachyum (länk) och dess Prodigy Universal Processor som sägs förena funktionerna hos en CPU, en GPGPU och en TPU i en monolitisk komponent för datacenter och superdatorer.