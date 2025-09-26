Tangentbords-Pi med NVME-flash och mer RAM

16 Gbyte RAM finns i Raspberrystiftelsens nya tangenbordsdator Pi 500+. Och den levereras med ett NVME-flashkort på 256 Gbyte inpluggat.

Denna Pi-dator är helt enkelt ett tangentbord med inbyggd Pi-hårdvara. Pi-modulernas gränssnitt sitter i en rad längs långsidan, inklusive 40 GPIO-stiftet.

16 Gbyte är dubbelt så mycket RAM som hos Pi 500, som släpptes för tio månader sedan.

Det här är den första Pi som har M.2-anslutning för flash. Föregångaren Pi 500 presenterades för tio månader sedan och många noterade att den var förberedd för M.2.

MicroSD-porten finns kvar på 500+. Bret.dk testade random write och read av 4 kbyte-block och fann dem vara 10–20 gånger snabbare över NVME än över MicroSD . En installation av programvara gick dock ”bara” dubbelt så fort.

En annan nyhet är att Pi 500+ har mekaniskt tangentbord, vs membran i föregångarna. Dessutom har tangenterna RGB-dioder som du kan leka med – kanske du vill skriva ett masken-spel i Python till dem? Lysdioderna adderar några watt till förbrukningen som annars ligger mellan 2– 3 watt på tomgång och 5–7 watt under belastning.

Den första tangentbords-Pi hette Pi 400 och släpptes 2020 med en 1,8 GHz fyrkärnig Cortex-A72 och 4 Gbyte RAM. Pi 500 gick upp till en 2,4 GHz fyrkärnig Cortex-A76 och 8 Gbyte RAM. Pi500+ har samma processor men 8 Gbyte RAM

Processorn levereras av Broadcom och tillverkas av TSMC i 16 nm.

Flashminnet, mer RAM och det flashiga mekaniska tangentbordet förklararar nog mycket av den dramatiska prishöjningen. Pi 500+ kostar 200 dollar att jämföra med 90 dollar för Pi 500.



Core Electronics har en presentation av Pi 500+ (länk). Du kan även titta på Jeff Gerling när han nördar ner sig i gaming- och AI-möjligheterna (länk), och tangentbordsmöjligheterna.