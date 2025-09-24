LXI-produkter för mikrovågsswitchning

Pickering Interfaces breddar sitt utbud av standardprodukter med fem LXI-baserade mikrovågsswitchar. De passar för allt från test av halvledare och radar till kommunikation, fordons- och medicinteknik.

De nya LXI-switcharna har funktionalitet som tidigare bara fanns i Pickerings kundanpassade lösningar. Därmed förenklas både urval och beställningsprocess för kunderna, samtidigt som ledtiderna kortas.

De fem nya familjerna kompletterar det befintliga LXI-sortimentet med fyra och sex kanaler (SP4T och SP6T) och erbjuder fler konfigurationer: SP8T/SP10T/SP12T, SPDT, transfer switch, multiplexer (SP16T till SP48T) samt matrislösningar med upp till 12 × 12 kanaler. Enheterna finns i failsafe- och latching-versioner, med optioner för terminerade eller oterminerade portar.

För system med många kanaler ger de nya multiplexer- och matrisenheterna en kompakt, integrerad lösning med färdigt internt RF-kablage. Det minimerar risken för störningar, förenklar implementering och ger repeterbar prestanda. Alla modeller levereras dessutom med testresultat för verifierad funktion.

Bandbredden täcker 6–110 GHz beroende på modell, vilket öppnar för tillämpningar inom exempelvis antenntestning, mobiltelefoner, radar och medicinsk utrustning.

Reläerna är försedda med räknare som övervakar kontaktcykler för prediktivt underhåll.

Det finns drivrutiner för Windows, Linux och realtidsoperativsystem.