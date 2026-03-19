AI skapar testfall från kravspecen

Du visar upp en specifikation i Doors eller Polarion – och får testkod tillbaka. Verktyget heter Reqs2x och finns i tyska Vectors testautomatiseringsplattform Vectorcast.

Fast egentligen är det fel att säga att verktyget finns i Vectorcast. För nyckelkomponenten saknas, själva kodgeneratorn. Den får du hitta den någon annanstans och plugga in på egen hand. Det Reqs2x gör är att anropa det du pluggar in.

Vectorcast (VectorCAST) har genererat testkod automatiskt sedan 90-talet. Även med hjälp av AI, även om det kanske inte kallats så. Idag är AI typiskt synonymt med ”generativ AI baserad på en stor språkmodell (LLM) av typen transformer”. Och det är den typen av AI du måste plugga in i Reqs2x för att väcka den till liv.

Vector överlämnar till kunden att ”driva och förvalta sin egen AI-infrastruktur”. Man kan säga att Reqs2x är ett koka-soppa-på-en-spik-verktyg – nyckelingrediensen ingår inte i priset.

Att kunden pluggar in en egen LLM ger flexibilitet, exempelvis mellan att välja en lokal LLM eller en LLM i molnet. En öppenkodsmodell kanske? En kinesisk modell? Det kan finnas lagkrav om dataskydd att förhålla sig till. Du kan vilja skydda dina intellektuella rättigheter.

Det finns också en prisbild att förhålla sig till. Molnmodeller har börjat kosta allt fler ”tokens” per fråga eftersom de programmeras att anropa sina LLM:er allt fler gånger för att kunna ge mer genomlysta svar. Medan de ”resonerar” tickar taxametern. Vissa verktyg använder så kallade agenter som själva bestämmer hur många LLM-anrop som behövs innan svaret är färdiggräddat.

Vector är inte ensamt om att lämna en lucka för AI. I senaste versionen av Texas Instruments Code Composer Studio kan du plugga in valfri LLM för att konfigurera TI-kort med hjälp av TI:s egen dokumentation.

Vector påpekar att AI-genererad kod inte kan användas hursomhelst, utan kräver processer, transparens, spårbarhet och mänsklig tillsyn när den är avsedd för säkerhetskritisk användning, vilket är var Vectors kunder finns. AI-genererad kod omfattas av samma verifierings- och kvalitetskontroller som mänskligt skriven kod.

Därför är verktyget utformat så att utvecklare måste godkänna de testfall som Reqs2x presenterar. Utvecklaren kan även granska att Reqs2x kopplat rätt kod till rätt krav.

Vector sysselsätter 4 500 personer omsatte en miljard euro år 2024. Användarna utvecklar kritiska system inom fordon, medicin, flyg- och rymd, automation och järnväg.