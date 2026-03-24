Minimal sensor för kraft och temperatur

EMBEDDED WORLD:
De mikrometerstora sensorerna kan ge robothanden känsel, upptäcka vilken av kärnorna i AI-chipet som är för varm eller ersätta knapparna på mobilen. Den additiva tillverkningstekniken är utvecklad av tyska Digid och på väg att kommersialiseras.

– Vi är rätt säkra på att sensorerna är minst i världen men för att slippa problem säger vi att de troligen är minst i världen, säger Malte Köhler på Digid.

Digid startade 2019 med idén att utveckla ett instrument baserat på mikromekanik som upptäcker virus och andra små molekyler. Töjningsgivarna placerades på små mikromekaniska armar som belades med antikroppar. När antikropparna reagerade på viruset böjde sig armarna och töjningsgivaren markerade för en träff.

Efter pandemin minskade intresset för den här typen av instrument kraftigt och företaget ändrade fokus till att sälja sensorerna som en fristående produkt.

– På mässor började folk fråga efter sensorn och den är bra så vi tänkte varför inte?

Instrumentet som detekterar virus finns kvar men idag är fokus på själva sensorerna för tillämpningar där dagens sensorer är för stora.

Sensorerna kan antingen mäta temperatur eller används som töjningsgivare för att mäta kraft.

Storleken är inte mer än ungefär 1 µm men kan potentiellt bli nedåt 10 nm, först ska dock dagens version kommersialiseras. Exakt hur sensorerna tillverkas får vi inte veta annat än att det är en patenterad och additiv teknik som har vissa likheter med jetting, att man skjuter små droppar av sensormaterialet.

– Vi har någon form av material och någon form av energikälla och så blandar vi dem för att bygga upp sensorn. Man kan säga att vi trycker den, säger Malte Köhler.

Rent praktiskt består sensorn av två elektroder med det temperatur- eller kraftkänsliga materialet däremellan.

Det går att tillverka sensorn direkt på komponenten man vill mäta på, exempelvis en AI-processor, ett kullager eller en nålspets i ett operationsverktyg. Dock måste en ledande yta först förses med ett isolerande skikt.

Om objektet är större är det mer praktiskt att istället trycka sensorn på en bärare som en polyamidfilm och sedan montera den på objektet.

Oberoende av lösning går det att göra långa tryckta ledare mellan sensorn och utläsningsenheten när så är nödvändigt, som i nålspetsen på ett medicinskt operationsverktyg för att elektroniken ska kunna placeras utanför kroppen.

– Vi har en töjningsfaktor på åtta till tolv, det är betydlig mer än traditionella töjningsgivare.

Den högre känsligheten gör att det går att läsa av mindre förändringar.

– De är också temperaturkompenserade vilket ger stora fördelar. Utsignalen är dessutom spänning och inte resistans vilket normalt är lättare att mäta.

Temperatursensorn levererar den absoluta temperaturen i intervallet -250 till +125 °C.

– De fungerar som en NTC-sensor med en negativ temperaturkoefficient. De är också mer linjära än traditionella sensorer, säger Malte Köhler.

Samplingshastigheten går ned mot några sekunder, lite beroende på vilken utläsningselektronik som valts.

– Noggrannheten hänger samman med samplingshastigheten men vi kommer ned i millikelvin. Sen har de i princip ingen massa så de reagerar snabbt på temperaturförändringar.

Sensorerna är certifierade enligt medicinteknikstandarden ISO 13485 vilket bland annat innebär att varje sensor är fullt spårbar.

– Vi har en databas med data från sensorer som vi tillverkat de senaste sex åren.

Även om sensorn är tryckt ska det inte påverka livslängden.

– Vi arbetar med medicinteknikföretag kring priskänslig engångsanvändning men också med biltillverkare som pratar om 25 års livslängd.

För att klara det måste sensorn täckas av ett lämpligt material i exempelvis plast som skyddar den mot slitage, vätskor och annat som kan förkorta livslängden. 

– Vi kan göra hela designen med kunden för att optimera placeringen så att signalen blir så stark som möjligt.

Den som vill testa blir kanske besviken när det inte finns något utvecklingspaket att köpa.

– De förfrågningar vi fått har varit så olika att vi inte riktigt kunnat sätta ihop ett paket som fungerar för alla och dessutom tar vi fram en skräddarsydd lösning när någon kommer med ett problem.

USA förbjuder utländska routrar
24 mar 2026 08:18 - Jan Tångring
USA förbjuder utländska routrar

Routrar tillverkade utanför USA får inte längre säljas till konsument i USA utan beviljat undantag. Motiveringen är nationell säkerhet.

Musks Terafab i Texas
23 mar 2026 11:27 - Per Henricsson
Musks Terafab i Texas

Samsung, TSMC, Micron och de andra halvledartillverkarna kommer inte att kunna tillfredsställa Elon Musks behov av halvledare så Tesla, Space X och X AI ska bygga en egen halvledarfabrik i Austin, Texas för 25 miljarder dollar som kan tillverka AI-kretsar motsvarande en energiförbrukning på 1 TW per år. 

En AI har designat en Riscfemma
23 mar 2026 12:33 - Jan Tångring
En AI har designat en Riscfemma

Silicon Valley-startuppen Verkor matade in ett kravdokument på 219 ord i en AI-agent, och efter 12 timmar ploppade det ut en komplett Risc V-cpu i en GDSII-fil redo att skickas till chipfabriken. Processorn ska ha en prestanda som en Intelprocessor från 2011.

Här hittar du alla techevent
23 mar 2026 09:40 - Per Henricsson
Här hittar du alla techevent

Rädslan för att missa ett event, FOMO på branschlingo, fick innovationsledaren Kalle Magnusson på AI Sweden att skapa en hemsida som samlar allt från AI, Startup och Kapital till Impact, Creative och Resilience. Självklart är sajten vibbkodad med AI-verktyg och AI-agenter.

De två svenska biometribolagen går samman
23 mar 2026 09:21 - Per Henricsson
De två svenska biometribolagen går samman

Precise Biometrics och Fingerprint Cards styrelser har lagt fram en gemensam fusionsplan. Rent praktiskt föreslås aktieägarna i Fingerprint Cards få nio nya stamaktier i Precise Biometrics för varje aktie i Fingerprint Cards.

FORSKNING: Brittisk teori krossar drömmen om kvantdatorer
20 mar 2026 16:17 - Jan Tångring

Kvantdatorer kommer bara att kunna skalas upp till ett par hundra kvantbitar. Och det räcker inte för att knäcka RSA-kryptot. Teorin kommer från fysikern Tim Palmer vid Oxfords universitet. Den kan snart vara testbar.

Öppenkod ska skyddas mot AI-buggjägare
20 mar 2026 11:27 - Jan Tångring
Öppenkod ska skyddas mot AI-buggjägare

En donation på drygt 100 miljoner kronor ska hjälpa öppen källkod att hantera genombrottet för användandet av AI för att söka efter sårbarheter i kod.

Note växer i Storbritannien
20 mar 2026 09:20 - Per Henricsson
Note växer i Storbritannien

Kontraktstillverkaren Note köper brittiska STI för 72,5 miljoner pund. Företaget har 300 anställda och tillverkar försvarselektronik.

Irankriget kan skapa heliumbrist
19 mar 2026 16:10 - Per Henricsson
Irankriget kan skapa heliumbrist

En oväntad konsekvens av Irankriget är att ädelgasen helium kan bli en bristvara. Helium är en biprodukt vid processning av naturgas och Qatar står stod för ungefär 34 procent av leveranserna i fjol, skriver nyhetsbyrån Reuters.

UWB med åtta gånger längre räckvidd
19 mar 2026 15:40 - Per Henricsson
UWB med åtta gånger längre räckvidd

EMBEDDED WORLD:
Du slipper plocka fram nyckelbrickan ur ryggsäcken samtidigt som säkerheten är bättre. De nya UWB-kretsarna i ST64UWB-familjen från ST Microelectronics kan låsa upp bilen när du är på ett lämpligt avstånd men också övervaka passagerarutrymmet.

AI skapar testfall från kravspecen
19 mar 2026 15:41 - Jan Tångring

Du visar upp en specifikation i Doors eller Polarion – och får testkod tillbaka. Verktyget heter Reqs2x och finns i tyska Vectors testautomatiseringsplattform Vectorcast.

Kemi fortsätter kontrollera elektronik
19 mar 2026 08:58 - Per Henricsson
Kemi fortsätter kontrollera elektronik

Elektronik innehåller många olika kemiska ämnen som kan orsaka problem för hälsan och för miljön. Under 2026 fortsätter Kemikalieinspektionen att inspektera företag som säljer sådana produkter.

Tre timmar om Skånes halvledare
19 mar 2026 08:57 - Per Henricsson
Tre timmar om Skånes halvledare

Den 13 april arrangerar innovationsklustret Opentech ett seminarium om halvledarklustret i Skåne. Under tre timmar avhandlas allt från starten med Ericssons asicutveckling till dagens uppstartsbolag.

Estnisk apptaxi ska bli självkörande
18 mar 2026 15:58 - Jan Tångring
Estnisk apptaxi ska bli självkörande

Amerikanska Nvidia ska hjälpa estniska Bolt att utveckla robotaxi som täcker hela Europa.

Nvidia gör affärer med Kina igen
18 mar 2026 13:24 - Jan Tångring
Nvidia gör affärer med Kina igen

Efter ett år av handelspolitiskt strul har amerikanska Nvidia återigen börjat ta emot beställningar på Hopper-processorkort från Kina. Om du hängt med i utvecklingen så var detta den troliga fortsättningen på följetongen.

Sverige sluter upp bakom USA:s halvledarpakt
18 mar 2026 09:59 - Per Henricsson
Sverige sluter upp bakom USA:s halvledarpakt

Under ett besök i Huston, USA, i går undertecknade utrikesminister Maria Malmer Stenergard deklarationen om det amerikanska samarbetsinitiativet Pax Silica. Initiativet syftar till att stärka samarbetet för att säkra leveranskedjor för framväxande teknik samt bidra till att främja innovation, säker digital infrastruktur och skydda känslig teknik.

Snabbt MRAM för data och kod
18 mar 2026 08:00 - Per Henricsson
Snabbt MRAM för data och kod

EMBEDDED WORLD:
En ny generation magnetiska minnen, MRAM, utmanar NOR-flash i tillämpningar där man behöver lagra både data och kod. Betydligt snabbare skriv- och läshastigheter liksom 100 000 gånger fler skrivcykler med storlekar upp till 2 Gbit är några av de fördelar som amerikanska Everspin lyfter fram för Unisyst-familjen.

SamCert: AI i verksamheten – vad bör styrelse och vd säga ja till?
17 mar 2026 11:24 - Ann‑Sofie Gustafsson, SamCert
SamCert: AI i verksamheten – vad bör styrelse och vd säga ja till?

Den avgörande frågan för styrelse och vd är inte vilka AI-verktyg organisationen ska använda, utan vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för AI-stöd – och vilka som kan skada verksamheten om de hanteras fel.

Sverige, Finland och Estland kvantsäkrar sig 
17 mar 2026 10:43 - Jan Tångring

Undervattenskablar och satellitlänkar blir grunden för ett kommunikationsnät resistent mot cyberattacker från kvantdatorer. Nätet heter Nordic QCI och kommer att koppla samman Sverige, Finland och Estland.

