UWB med åtta gånger längre räckvidd

EMBEDDED WORLD:

Du slipper plocka fram nyckelbrickan ur ryggsäcken samtidigt som säkerheten är bättre. De nya UWB-kretsarna i ST64UWB-familjen från ST Microelectronics kan låsa upp bilen när du är på ett lämpligt avstånd men också övervaka passagerarutrymmet.

– I våra försök har vi lyckats få en räckvidd på 500 meter, det är åtta gånger mer än med den äldre standarden 802.15.4z, säger Rene Wutte på ST Microelectronics.

Den nya UWB-familjen följer 802.15.4ab som är en vidareutveckling av 802.15.4z. Den senare används i bland annat nyckelbrickor till fordon och Airtags.

Medan 802.15.4z fokuserade på säkerheten har 802.15.4ab ökat räckvidden upp till åtta gånger.

– I 802.15.4z använde vi samma rf-kanal för att mäta avståndet och skicka data. Genom att ta bort data kan vi använda mer av energin för avståndsmätningen vilket förbättrar länkbudgeten. Våra kretsar har också en andra frekvenskanal mellan 5 och 6 GHz för data som når ungefär lika långt.

Att höja uteffekten går inte, UWB är mycket bredbandigt och signalerna ligger strax över brusgolvet för att inte störa annan kommunikation.

Tilläggas kan att den nya familjen flyttats till en 18 nm FD-SOI-process vilket bidragit med ungefär 3 dB till länkbudgeten jämfört med en vanlig bulkprocess i CMOS.

Familjen finns i tre varianter där ST64UWB-A100 passar för digitala bilnycklar och fordonslokalisering. Den har en Arm Cortex M85 och uppfyller fordonsstandarderna ASIL A(B).

ST64UWB-A500 har även AI-acceleration och digital signalbehandling vilket innebär att den kan fungera som radar inklusive detektering av barn i bilen och funktioner som sparka-för-att-öppna-bakluckan, men också som parkeringssensor. Kretsen skickar ut pulser med så kallad Kaiserform där start och slut på pulsen är formade för att minska störningar. Dessutom används en större bandbredd på 1,3 GHz jämfört med dagens 500 MHz vilket ger bättre noggrannhet i avståndsbedömningen.

ST64UWB-C100 använder också en Arm Cortex M85 och är tänkt för konsumenttillämpningar och har stöd för den nya låsstandarden Aliro.

För den som snabbt vill komma igång finns utvecklingspaket. Kretsarna går att få som provexemplar.