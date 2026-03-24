Alibaba ska ha snabbaste Riscfemman igen

Kinesiska e-handelsjätten Alibaba släpper en cpu-kärna avsedd för 5 nm och hävdar att det är den snabbaste som existerar i arkitekturen Risc V. Den ingår i en allt bredare AI-portfölj av IP, hårdvara, mjukvara och tjänster från Alibaba.

Xuantie C950 ska kunna klockas till 3,2 GHz och har en Specint2006-poäng på 70 vilket ska ska vara rekord för Risc V. Den har ett acceleratorblock för AI-operationer.

Rörledningen är på 16 steg och den avkodar åtta instruktioner per klockcykel. Den har ett out-of-order-fönster på 1000 instruktioner.

Många nyhetssajter kallar C950 för ett ”chip”, men det är en cpu-kärna avsedd för integrering i chip. Vi kan förvänta oss att T-head planerar att släppa kretsar som använder C950-cpu-kärnor inom ett eller ett par år.

Och kanske licenseras C950 även ut till andra tillverkare? Tillämpningsområdena uppges vara moln, generativ AI, robotar och edge. Den är förstås förberedd för att kunna köra stora LLM:er.

Alibabas halvledarverksamhet heter T-Head och är på väg mot en börsnotering. Det är den och dess forskningsavdelning Damo Academy som konstruerat Xuantie C950.

C950 är inte Alibabas första cpu i Riscfem-familjen Xuantie. Tidigare kärnor används i Alibabas egna molnservrar. Några av dem är öppen källkod.

T-Head har en Nvidia GPU-utmanare som heter Zhenwu 810E. I sin vassaste version uppges den konkurrera med Nvidia A100.

T-Head har även en Arm-baserad serverprocessorfamilj, Yitian och en SSD-kontroller, Zhenyue. I år förväntas T-Head lansera ett nätverkschip.

Alibaba har ambitionen att vara en heltäckande AI-leverantör. Förra veckan lanserade Alibaba en AI-agenttjänst för kinesiska företagsanvändare, Wukong, och i går lanserades motsvarigheten för internationella användare, Accio Work.

I Alibaba Cloud finns plattformen AI + Cloud och utvecklingsmiljön Model Studio. Alibabas chattbott heter Qwen.