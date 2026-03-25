Arms första egna chip är för AI-agenter

Första köparen, Meta, ska använda chipet, AGI, som motor i LLM-baserade agenter. AGI har 128 eller 136 Arm V3-kärnor och tillverkas av TSMC i 3 nm.

I 36 år har Arms affärsmodell varit att sälja kretsritningar till cpu-kärnor för andra att integrera i sina chips. Igår presenterade Arm för första gången ett eget chip. Beställaren var Facebookföretaget Meta.

Metas tillämpning är ett barn av sin tid: LLM-agenter. Processorn heter AGI. Den ska ta hjälp av Metas egen AI-acceleratorfamilj MTIA för inferensdragningen.

Det var i maj 2024 som uppgiften läckte ut att brittiska Arm skulle börja konkurrera med sina kunder och tillverka egna kretsar. Uppgiften bekräftades för ett år sedan och nu presenterar Arm provexemplar av sin första egna processor.

Flera Arm-kunder – numera alltså även Armkonkurrenter –gör tummen upp i Arms pressrelease: Amazon, Microsoft och Google har utvecklat egna Arm-baserade processorer för sina AI-moln.

Meta är första kunden till AGI, och har även varit med och styrt och ställt kring utvecklingen. Innan årets slut ska AGI finnas i volymer och Meta ska börja installera det i sina serverhaller.

ASRock, Lenovo, Quanta och Supermicro har presenterat system på AGI. Andra annonserade kunder är OpenAI, SAP, Cerebras, Cloudflare, F5, SK Telecom och Rebellions.

Arm har ätit sin egen hundmat och utgått från samma referensdesign Neoverse V3 som Arms kunder kan utgår från.

AGI drar 300 watt. De 136 cpu-kärnorna är fördelade på två chiplets tillverkade i TSMC 3 nm. Varje cpu har 2 Mbyte L2-cache och kärnorna delar på 128 Mbyte L3-cache. Cpu:erna kör en tråd vardera.

De är klockade till 3,2/3,7 GHZ.

Processorn har av 12 kanaler DDR och stöder minneshastigheter upp till 8 800 MT/s. Den har 96 banor PCIe 6.0 och stöd för CXL 3.0.

Mannen på bilden är Arms vd Rene Haas

Elektroniktidningen hittar inte att ”AGI” ska utläsas som en förkortning av något. Men det anspelar på ”artificiell generell intelligens”. För ett par år sedan var det flera som kunde tänka sig att LLM-utvecklingen skulle leda till AGI – datorer som kunde ersätta människor för alla kognitiva uppgifter – och AI-jättarna fortsätter hajpa den fantasin i sin marknadsföring eftersom den är bra för affärerna.