Android tar över mer av bilen

Aktivera sätesvärmaren och läs av däcktrycket direkt i bilens infotainmentskärm. Biltillverkare som använder AAOS (Android Automotive OS) som användargränssnitt får nu API:er till bilens egna funktioner.

Om du kör Tesla blir du inte imponerad, för Tesla kan redan styra det mesta via skärmen. Om du kör Volvo eller Polestar behöver du heller inte bli imponerad – för de har redan integrerat bilen i sina versioner av AAOS.

Men Googles originalversion av AAOS har hittils bara täckt in infotainment. Den nya plattformen heter AAOS SDV (software defined vehicle) är liksom AAOS öppen källkod.

SDV ska integrera ”allt från röstgränssnitt till proaktiva servicepåminnelser”. Google räknar upp sätesaktuatorer, klimatstyrning, belysning, kamera, instrumentkluster, speglar och telemetri.

SDV har tagits fram i samarbete med fordonspartners. Så förhoppningsvis finns ett överlapp mellan SDV och de API:er Googles partner Volvo redan använder för att koppla ihop AAOS med bilen.

Referensplattformen för AAOS SDV finns dock hos en annan partner, Renault, som använder den i skåpbilen Trafic e-Tech som ska inleda tillverkning i år.

SDV styrs av ett realtidsoperativsystem och kan köras i en hypervisor. Arkitekturen är tjänsteorienterad och adresserar domänerna Core Compute, Body Controls och Cluster.

Endast icke säkerhetskritisk styrning adresseras i SDV. Däremot stöds säkerhetskritisk information. Meb hastighetsmätare, varvräknare, backkamera och varningslampor får inte störas av multimedia. För att allt ska kunna samsas på ett tryggt sätt i skärm och högtalare har Google tagit fram ett nytt ramverk kallat Display Safety.

AAOS SDV stöder virtuell utveckling i molnet – du kan testköra bilen innan den finns, i alla fall dess komponenter.

Partnern Qualcomm stöder AAOS i sin fordonsplattform Digital Chassis.