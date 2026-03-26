JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. En AI-agent som bygger firmware

En AI-agent som bygger firmware

EMBEDDED WORLD:
Embedder från San Francisco låter en AI-agent utveckla firmware interaktivt på kort du kopplar in. Som referens finns en gigantisk databas med dokumentation från ST, Espressif, Nordic, NXP, Infineon och några till.

Agenten spottar alltså inte bara ur sig C-kod. Den kompilerar, flashar koden till kortet, läser eventuella felloggar, debuggar och loopar tills allt fungerar. Allt på egen hand. Du kan ansluta logikanalysatorer och oscilloskop och låta agenten testa och felsöka på egen hand.

På Embedded World visade Embedder upp version 0.3.1 av plattformen. Mässan blev imponerad och Embedder nominerades till mässans pris i kategorin startups. Och vann. Det gjorde å andra sidan alla nominerade.

Ethan
Gibbs

– När alla är vinnare är ingen vinnare, kommenterar Ethan Gibbs glatt.

Embedder byggdes från början för att automatisera hans egen firmwareutveckling.

Företaget har byggt en databas genom att dammsuga de stora kiselhusens offentliga dokumentation och koda ner den till en så kallad vektordatabas – alltså en databas i LLM:ens eget interna språk. 

Hallucinationer blir ett betydligt mindre problem när LLM:en har facit under näsan, istället för att behöva leta efter dem i sitt diffusa minne – vilket nästan garanterat blir fel med den typen av databladsuppgifter vi pratar om här.

Rätt kapitel ur dokumentationen filtreras ut för att inte LLM:ens arbetsfönster ska översvämmas.  Du kan be Embedder addera din dokumentation till vektordatabasen.

Elektroniktidningen undrar om koden blir bra och påminner om begreppen teknisk skuld och kognitiv skuld som debatteras flitigt i AI-världen. Det finns en oro för att företag tanklöst i högt tempo låter LLM:er producera programvara som fungerar men är av undermålig kvalitet – och kanske inte ens begriplig för företagets egna utvecklare.

– Jag skulle formulera det så här. Blir det bättre kod än vad en utvecklare med 30 års erfarenhet skulle skriva? Antagligen inte. Men bättre än i princip alla på junior- och mellannivå. Och till och med vissa seniorer? Vi är på väg dit, och det blir bättre varje dag. 

Bygger era kunder system med kod de aldrig  tittat på? 

– Nej, en del bygger certifierad säkerhetskritisk kod. Vi påstår inte att man inte behöver läsa sin kod. Där är vi definitivt inte ännu. Vi hjälper dig att ta fram kod som du kan granska och justera för att upprätthålla kvaliteten.

Embedder har gått det berömda startupprogrammet  Y Combinator och fått  några miljoner dollar från investerare.

Användare ska finnas på Medtronic, ZF och TI. Företaget har tio anställda.

Dum fråga kanske, men varför bara firmware – kan ni inte gå vidare och bygga hela appen?

– Vi funderar mycket på det. Tekniskt kan vår produkt skriva bra mjukvara generellt. Och vissa användare skriver faktiskt applikationer med den. Men vi fokuserar på lågnivå och blir starka där – där andra är svaga – det är en fördel.

Det finska kvantsprånget
26 mar 2026 08:11 - Veijo Ojanperä
Det finska kvantsprånget

IQM i Espoo försöker sig på något som låter nästintill omöjligt: att bygga en av världens mest krävande maskiner – en supraledande kvantdator som kan konkurrera med jättar som IBM och Google.

REPORTAGELäs mer...
En AI-agent som bygger firmware
26 mar 2026 08:15 - Jan Tångring

EMBEDDED WORLD:
Embedder från San Francisco låter en AI-agent utveckla firmware interaktivt på kort du kopplar in. Som referens finns en gigantisk databas med dokumentation från ST, Espressif, Nordic, NXP, Infineon och några till.

ProduktLäs mer...
Android tar över mer av bilen
25 mar 2026 15:16 - Jan Tångring
Android tar över mer av bilen

Aktivera sätesvärmaren och läs av däcktrycket direkt i bilens infotainmentskärm. Biltillverkare som använder AAOS (Android Automotive OS) som användargränssnitt får nu API:er till bilens egna funktioner.

ProduktLäs mer...
Arms första egna chip är för AI-agenter
25 mar 2026 09:50 - Jan Tångring
Arms första egna chip är för AI-agenter

Första köparen, Meta, ska använda chipet, AGI, som motor i LLM-baserade agenter. AGI har 128 eller 136 Arm V3-kärnor och tillverkas av TSMC i 3 nm. 

ProduktLäs mer...
Norsk elektronstråle utmanar ASML:s EUV-ljus
25 mar 2026 09:52 - Per Henricsson
Norsk elektronstråle utmanar ASML:s EUV-ljus

Den har betydligt kortare våglängd, drar mindre ström och är dessutom betydligt billigare. Norska Lace Lithography har tagit in 40 miljoner dollar för att utveckla tekniken som kan bryta ASML:s monopol på avancerad litiografi och dessutom göra halvledartillverkningen billigare.

NyheterLäs mer...
Alibaba ska ha snabbaste Riscfemman igen
24 mar 2026 16:13 - Jan Tångring
Alibaba ska ha snabbaste Riscfemman igen

Kinesiska e-handelsjätten Alibaba släpper en cpu-kärna avsedd för 5 nm och hävdar att det är den snabbaste som existerar i arkitekturen Risc V. Den ingår i en allt bredare AI-portfölj av IP, hårdvara, mjukvara och tjänster från Alibaba.

ProduktLäs mer...
Samsung erbjuder snart GaN
24 mar 2026 09:33 - Per Henricsson
Samsung erbjuder snart GaN

I juni 2023 meddelade foundryjätten Samsung att bolaget skulle ta fram en galliumnitridprocess för krafthalvledare. Bland annat The Elec skriver att lanseringen kan ske före sommaren.

NyheterLäs mer...
USA förbjuder utländska routrar
24 mar 2026 08:18 - Jan Tångring
USA förbjuder utländska routrar

Routrar tillverkade utanför USA får inte längre säljas till konsument i USA utan beviljat undantag. Motiveringen är nationell säkerhet.

NyheterLäs mer...
Minimal sensor för kraft och temperatur
24 mar 2026 08:09 - Per Henricsson
Minimal sensor för kraft och temperatur

EMBEDDED WORLD:
De mikrometerstora sensorerna kan ge robothanden känsel, upptäcka vilken av kärnorna i AI-chipet som är för varm eller ersätta knapparna på mobilen. Den additiva tillverkningstekniken är utvecklad av tyska Digid och på väg att kommersialiseras.

ProduktLäs mer...
Musks Terafab i Texas
23 mar 2026 11:27 - Per Henricsson
Musks Terafab i Texas

Samsung, TSMC, Micron och de andra halvledartillverkarna kommer inte att kunna tillfredsställa Elon Musks behov av halvledare så Tesla, Space X och X AI ska bygga en egen halvledarfabrik i Austin, Texas för 25 miljarder dollar som kan tillverka AI-kretsar motsvarande en energiförbrukning på 1 TW per år. 

NyheterLäs mer...
En AI har designat en Riscfemma
23 mar 2026 12:33 - Jan Tångring
En AI har designat en Riscfemma

Silicon Valley-startuppen Verkor matade in ett kravdokument på 219 ord i en AI-agent, och efter 12 timmar ploppade det ut en komplett Risc V-cpu i en GDSII-fil redo att skickas till chipfabriken. Processorn ska ha en prestanda som en Intelprocessor från 2011.

NyheterLäs mer...
Här hittar du alla techevent
23 mar 2026 09:40 - Per Henricsson
Här hittar du alla techevent

Rädslan för att missa ett event, FOMO på branschlingo, fick innovationsledaren Kalle Magnusson på AI Sweden att skapa en hemsida som samlar allt från AI, Startup och Kapital till Impact, Creative och Resilience. Självklart är sajten vibbkodad med AI-verktyg och AI-agenter.

NyheterLäs mer...
De två svenska biometribolagen går samman
23 mar 2026 09:21 - Per Henricsson
De två svenska biometribolagen går samman

Precise Biometrics och Fingerprint Cards styrelser har lagt fram en gemensam fusionsplan. Rent praktiskt föreslås aktieägarna i Fingerprint Cards få nio nya stamaktier i Precise Biometrics för varje aktie i Fingerprint Cards.

NyheterLäs mer...
FORSKNING: Brittisk teori krossar drömmen om kvantdatorer
20 mar 2026 16:17 - Jan Tångring

Kvantdatorer kommer bara att kunna skalas upp till ett par hundra kvantbitar. Och det räcker inte för att knäcka RSA-kryptot. Teorin kommer från fysikern Tim Palmer vid Oxfords universitet. Den kan snart vara testbar.

NyheterLäs mer...
Öppenkod ska skyddas mot AI-buggjägare
20 mar 2026 11:27 - Jan Tångring
Öppenkod ska skyddas mot AI-buggjägare

En donation på drygt 100 miljoner kronor ska hjälpa öppen källkod att hantera genombrottet för användandet av AI för att söka efter sårbarheter i kod.

NyheterLäs mer...
Note växer i Storbritannien
20 mar 2026 09:20 - Per Henricsson
Note växer i Storbritannien

Kontraktstillverkaren Note köper brittiska STI för 72,5 miljoner pund. Företaget har 300 anställda och tillverkar försvarselektronik.

NyheterLäs mer...
Irankriget kan skapa heliumbrist
19 mar 2026 16:10 - Per Henricsson
Irankriget kan skapa heliumbrist

En oväntad konsekvens av Irankriget är att ädelgasen helium kan bli en bristvara. Helium är en biprodukt vid processning av naturgas och Qatar står stod för ungefär 34 procent av leveranserna i fjol, skriver nyhetsbyrån Reuters.

NyheterLäs mer...
UWB med åtta gånger längre räckvidd
19 mar 2026 15:40 - Per Henricsson
UWB med åtta gånger längre räckvidd

EMBEDDED WORLD:
Du slipper plocka fram nyckelbrickan ur ryggsäcken samtidigt som säkerheten är bättre. De nya UWB-kretsarna i ST64UWB-familjen från ST Microelectronics kan låsa upp bilen när du är på ett lämpligt avstånd men också övervaka passagerarutrymmet.

ProduktLäs mer...
AI skapar testfall från kravspecen
19 mar 2026 15:41 - Jan Tångring

Du visar upp en specifikation i Doors eller Polarion – och får testkod tillbaka. Verktyget heter Reqs2x och finns i tyska Vectors testautomatiseringsplattform Vectorcast.

ProduktLäs mer...
Kemi fortsätter kontrollera elektronik
19 mar 2026 08:58 - Per Henricsson
Kemi fortsätter kontrollera elektronik

Elektronik innehåller många olika kemiska ämnen som kan orsaka problem för hälsan och för miljön. Under 2026 fortsätter Kemikalieinspektionen att inspektera företag som säljer sådana produkter.

NyheterLäs mer...
