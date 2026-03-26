En AI-agent som bygger firmware

EMBEDDED WORLD:

Embedder från San Francisco låter en AI-agent utveckla firmware interaktivt på kort du kopplar in. Som referens finns en gigantisk databas med dokumentation från ST, Espressif, Nordic, NXP, Infineon och några till.

Agenten spottar alltså inte bara ur sig C-kod. Den kompilerar, flashar koden till kortet, läser eventuella felloggar, debuggar och loopar tills allt fungerar. Allt på egen hand. Du kan ansluta logikanalysatorer och oscilloskop och låta agenten testa och felsöka på egen hand.

På Embedded World visade Embedder upp version 0.3.1 av plattformen. Mässan blev imponerad och Embedder nominerades till mässans pris i kategorin startups. Och vann. Det gjorde å andra sidan alla nominerade.

– När alla är vinnare är ingen vinnare, kommenterar Ethan Gibbs glatt.

Embedder byggdes från början för att automatisera hans egen firmwareutveckling.

Företaget har byggt en databas genom att dammsuga de stora kiselhusens offentliga dokumentation och koda ner den till en så kallad vektordatabas – alltså en databas i LLM:ens eget interna språk.

Hallucinationer blir ett betydligt mindre problem när LLM:en har facit under näsan, istället för att behöva leta efter dem i sitt diffusa minne – vilket nästan garanterat blir fel med den typen av databladsuppgifter vi pratar om här.

Rätt kapitel ur dokumentationen filtreras ut för att inte LLM:ens arbetsfönster ska översvämmas. Du kan be Embedder addera din dokumentation till vektordatabasen.

Elektroniktidningen undrar om koden blir bra och påminner om begreppen teknisk skuld och kognitiv skuld som debatteras flitigt i AI-världen. Det finns en oro för att företag tanklöst i högt tempo låter LLM:er producera programvara som fungerar men är av undermålig kvalitet – och kanske inte ens begriplig för företagets egna utvecklare.

– Jag skulle formulera det så här. Blir det bättre kod än vad en utvecklare med 30 års erfarenhet skulle skriva? Antagligen inte. Men bättre än i princip alla på junior- och mellannivå. Och till och med vissa seniorer? Vi är på väg dit, och det blir bättre varje dag.

Bygger era kunder system med kod de aldrig tittat på?

– Nej, en del bygger certifierad säkerhetskritisk kod. Vi påstår inte att man inte behöver läsa sin kod. Där är vi definitivt inte ännu. Vi hjälper dig att ta fram kod som du kan granska och justera för att upprätthålla kvaliteten.

Embedder har gått det berömda startupprogrammet Y Combinator och fått några miljoner dollar från investerare.

Användare ska finnas på Medtronic, ZF och TI. Företaget har tio anställda.

Dum fråga kanske, men varför bara firmware – kan ni inte gå vidare och bygga hela appen?

– Vi funderar mycket på det. Tekniskt kan vår produkt skriva bra mjukvara generellt. Och vissa användare skriver faktiskt applikationer med den. Men vi fokuserar på lågnivå och blir starka där – där andra är svaga – det är en fördel.