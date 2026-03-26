Claude kodade spel i TI:s kort

Det går för första gången att koppla AI-agenter till TI:s utvecklingsmiljö i CC Studio i version 20.5, som lanserades i samband med mässan. Monterbesökarna kunde i realtid se Claude implementera Breakout på ett Cortex M-utvecklingskort.

TI:s verktygschef Todd Waterman visar stolt upp Claude.

Todd Waterman

– Den skriver faktiskt ganska bra kod. Men säg aldrig ”tack” det kostar pengar.

Demon med Claude bakom spakarna fungerade utmärkt, trots att Elektroniktidningen bad om Asteroids istället för standarddemon på Breakout.

Claude startade från scratch med att konfigurera kortet med hjälp av TI:s SDK-dokumentation. För dig är TI:s konfigureringsverktyg SysConfig grafiskt, men Claude använder dess API.

Claude kommer åt hela IDE:t, även debuggern. Claude arbetar som agent och konfi­gurerar, kodar och felsöker i en slinga tills den är klar.

Claude tänker högt

Det tog sin lilla tid. Claude loggade sina åtgärder, ritade sprites, implementerade kollisionsdetektering, skapade ett slumpfrö från AD-omvandlaren, och så vidare.

Avslutningsvis fick vi peta på en joystick för att kalibrera den, och till slut skramlade ett igenkännligt Asteroids igång, inte snyggt och inte buggfritt, men klart igenkännligt.

Claude pratar med CC Studio över ett de factostandardprotokoll som heter MCP. Claude är utbytbar. Gränssnitten är standardiserade numera – du loggar in på ditt eget AI-konto och det är det som används.

Det betyder att du betalar på normalt sätt till Anthropic, Open AI, Alibaba, et al, för de tokens som förbrukas. Och får du dålig kod är det inte TI:s fel utan då beror det på att du satt AI-slask bakom spakarna.

26 mar 2026 11:56 - Jan Tångring
ProduktLäs mer...
En AI-agent som bygger firmware
26 mar 2026 10:13 - Jan Tångring

EMBEDDED WORLD:
Embedder från San Francisco låter en AI-agent utveckla firmware interaktivt på kort du kopplar in. Som referens finns en gigantisk databas med dokumentation från ST, Espressif, Nordic, NXP, Infineon och några till.

ProduktLäs mer...
EU-domstolen: EU får förbjuda Huawei
26 mar 2026 09:28 - Per Henricsson
EU-domstolen: EU får förbjuda Huawei

En generaladvokat vid EU-domstolen i Luxemburg har slagit fast att EU:s beslut står över medlemsländernas när det kommer till användningen av det som kallas ”riskfyllda leverantörer” i 5G-näten, i praktiken Huawei, ZTE och andra kinesiska leverantörer skriver Politico. Operatörerna får dessutom själva stå för kostnaderna när deras utrustning måste bytas ut.

NyheterLäs mer...
Det finska kvantsprånget
26 mar 2026 08:11 - Veijo Ojanperä
Det finska kvantsprånget

IQM i Espoo försöker sig på något som låter nästintill omöjligt: att bygga en av världens mest krävande maskiner – en supraledande kvantdator som kan konkurrera med jättar som IBM och Google.

REPORTAGELäs mer...
Android tar över mer av bilen
25 mar 2026 15:16 - Jan Tångring
Android tar över mer av bilen

Aktivera sätesvärmaren och läs av däcktrycket direkt i bilens infotainmentskärm. Biltillverkare som använder AAOS (Android Automotive OS) som användargränssnitt får nu API:er till bilens egna funktioner.

ProduktLäs mer...
Arms första egna chip är för AI-agenter
25 mar 2026 09:50 - Jan Tångring
Arms första egna chip är för AI-agenter

Första köparen, Meta, ska använda chipet, AGI, som motor i LLM-baserade agenter. AGI har 128 eller 136 Arm V3-kärnor och tillverkas av TSMC i 3 nm. 

ProduktLäs mer...
Norsk elektronstråle utmanar ASML:s EUV-ljus
25 mar 2026 09:52 - Per Henricsson
Norsk elektronstråle utmanar ASML:s EUV-ljus

Den har betydligt kortare våglängd, drar mindre ström och är dessutom betydligt billigare. Norska Lace Lithography har tagit in 40 miljoner dollar för att utveckla tekniken som kan bryta ASML:s monopol på avancerad litiografi och dessutom göra halvledartillverkningen billigare.

NyheterLäs mer...
Alibaba ska ha snabbaste Riscfemman igen
24 mar 2026 16:13 - Jan Tångring
Alibaba ska ha snabbaste Riscfemman igen

Kinesiska e-handelsjätten Alibaba släpper en cpu-kärna avsedd för 5 nm och hävdar att det är den snabbaste som existerar i arkitekturen Risc V. Den ingår i en allt bredare AI-portfölj av IP, hårdvara, mjukvara och tjänster från Alibaba.

ProduktLäs mer...
Samsung erbjuder snart GaN
24 mar 2026 09:33 - Per Henricsson
Samsung erbjuder snart GaN

I juni 2023 meddelade foundryjätten Samsung att bolaget skulle ta fram en galliumnitridprocess för krafthalvledare. Bland annat The Elec skriver att lanseringen kan ske före sommaren.

NyheterLäs mer...
USA förbjuder utländska routrar
24 mar 2026 08:18 - Jan Tångring
USA förbjuder utländska routrar

Routrar tillverkade utanför USA får inte längre säljas till konsument i USA utan beviljat undantag. Motiveringen är nationell säkerhet.

NyheterLäs mer...
Minimal sensor för kraft och temperatur
24 mar 2026 08:09 - Per Henricsson
Minimal sensor för kraft och temperatur

EMBEDDED WORLD:
De mikrometerstora sensorerna kan ge robothanden känsel, upptäcka vilken av kärnorna i AI-chipet som är för varm eller ersätta knapparna på mobilen. Den additiva tillverkningstekniken är utvecklad av tyska Digid och på väg att kommersialiseras.

ProduktLäs mer...
Musks Terafab i Texas
23 mar 2026 11:27 - Per Henricsson
Musks Terafab i Texas

Samsung, TSMC, Micron och de andra halvledartillverkarna kommer inte att kunna tillfredsställa Elon Musks behov av halvledare så Tesla, Space X och X AI ska bygga en egen halvledarfabrik i Austin, Texas för 25 miljarder dollar som kan tillverka AI-kretsar motsvarande en energiförbrukning på 1 TW per år. 

NyheterLäs mer...
En AI har designat en Riscfemma
23 mar 2026 12:33 - Jan Tångring
En AI har designat en Riscfemma

Silicon Valley-startuppen Verkor matade in ett kravdokument på 219 ord i en AI-agent, och efter 12 timmar ploppade det ut en komplett Risc V-cpu i en GDSII-fil redo att skickas till chipfabriken. Processorn ska ha en prestanda som en Intelprocessor från 2011.

NyheterLäs mer...
Här hittar du alla techevent
23 mar 2026 09:40 - Per Henricsson
Här hittar du alla techevent

Rädslan för att missa ett event, FOMO på branschlingo, fick innovationsledaren Kalle Magnusson på AI Sweden att skapa en hemsida som samlar allt från AI, Startup och Kapital till Impact, Creative och Resilience. Självklart är sajten vibbkodad med AI-verktyg och AI-agenter.

NyheterLäs mer...
De två svenska biometribolagen går samman
23 mar 2026 09:21 - Per Henricsson
De två svenska biometribolagen går samman

Precise Biometrics och Fingerprint Cards styrelser har lagt fram en gemensam fusionsplan. Rent praktiskt föreslås aktieägarna i Fingerprint Cards få nio nya stamaktier i Precise Biometrics för varje aktie i Fingerprint Cards.

NyheterLäs mer...
FORSKNING: Brittisk teori krossar drömmen om kvantdatorer
20 mar 2026 16:17 - Jan Tångring

Kvantdatorer kommer bara att kunna skalas upp till ett par hundra kvantbitar. Och det räcker inte för att knäcka RSA-kryptot. Teorin kommer från fysikern Tim Palmer vid Oxfords universitet. Den kan snart vara testbar.

NyheterLäs mer...
Öppenkod ska skyddas mot AI-buggjägare
20 mar 2026 11:27 - Jan Tångring
Öppenkod ska skyddas mot AI-buggjägare

En donation på drygt 100 miljoner kronor ska hjälpa öppen källkod att hantera genombrottet för användandet av AI för att söka efter sårbarheter i kod.

NyheterLäs mer...
Note växer i Storbritannien
20 mar 2026 09:20 - Per Henricsson
Note växer i Storbritannien

Kontraktstillverkaren Note köper brittiska STI för 72,5 miljoner pund. Företaget har 300 anställda och tillverkar försvarselektronik.

NyheterLäs mer...
Irankriget kan skapa heliumbrist
19 mar 2026 16:10 - Per Henricsson
Irankriget kan skapa heliumbrist

En oväntad konsekvens av Irankriget är att ädelgasen helium kan bli en bristvara. Helium är en biprodukt vid processning av naturgas och Qatar står stod för ungefär 34 procent av leveranserna i fjol, skriver nyhetsbyrån Reuters.

NyheterLäs mer...
UWB med åtta gånger längre räckvidd
19 mar 2026 15:40 - Per Henricsson
UWB med åtta gånger längre räckvidd

EMBEDDED WORLD:
Du slipper plocka fram nyckelbrickan ur ryggsäcken samtidigt som säkerheten är bättre. De nya UWB-kretsarna i ST64UWB-familjen från ST Microelectronics kan låsa upp bilen när du är på ett lämpligt avstånd men också övervaka passagerarutrymmet.

ProduktLäs mer...
