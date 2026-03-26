Claude kodade spel i TI:s kort

EMBEDDED WORLD:

Det går för första gången att koppla AI-agenter till TI:s utvecklingsmiljö i CC Studio i version 20.5, som lanserades i samband med mässan. Monterbesökarna kunde i realtid se Claude implementera Breakout på ett Cortex M-utvecklingskort.

TI:s verktygschef Todd Waterman visar stolt upp Claude.

– Den skriver faktiskt ganska bra kod. Men säg aldrig ”tack” det kostar pengar.

Demon med Claude bakom spakarna fungerade utmärkt, trots att Elektroniktidningen bad om Asteroids istället för standarddemon på Breakout.

Claude startade från scratch med att konfigurera kortet med hjälp av TI:s SDK-dokumentation. För dig är TI:s konfigureringsverktyg SysConfig grafiskt, men Claude använder dess API.

Claude kommer åt hela IDE:t, även debuggern. Claude arbetar som agent och konfi­gurerar, kodar och felsöker i en slinga tills den är klar.

Claude tänker högt

Det tog sin lilla tid. Claude loggade sina åtgärder, ritade sprites, implementerade kollisionsdetektering, skapade ett slumpfrö från AD-omvandlaren, och så vidare.

Avslutningsvis fick vi peta på en joystick för att kalibrera den, och till slut skramlade ett igenkännligt Asteroids igång, inte snyggt och inte buggfritt, men klart igenkännligt.

Claude pratar med CC Studio över ett de factostandardprotokoll som heter MCP. Claude är utbytbar. Gränssnitten är standardiserade numera – du loggar in på ditt eget AI-konto och det är det som används.

Det betyder att du betalar på normalt sätt till Anthropic, Open AI, Alibaba, et al, för de tokens som förbrukas. Och får du dålig kod är det inte TI:s fel utan då beror det på att du satt AI-slask bakom spakarna.