20 GHz i NI:s mjuka radio

USRP kan liknas vid en avancerad experimentlåda för allt som ryms under begreppet mjukvarustyrd radio. NI:s dotterbolag Ettus släpper nu en uppdaterad modell som klarar frekvenser upp till 20 GHz, tidigare stannade den på 7,2 GHz.

USRP X420 har två kanaler för sändning och två för mottagning. Frekvensområdet är 10 MHz till 20 GHz. Bandbredden är 1,0 GHz vilket gör det möjligt att experimentera såväl med tillämpningar som kombinerad kommunikation och avkänning som med högupplöst lokalisering.

Varje kanal kan dela lokaloscillatorn vilket gör att man kan skapa flerkanaliga och faskoherenta system.

Instrumentet innehåller en FPGA i form av AMD Xilinx Zynq Ultrascale+ RFSoC (ZU28DR) med snabba AD- och DA-omvandlare som stödjer verktygskedjor för Open Source UHD. Det går exempelvis att använda det för prototypframtagning av radar, satellitkommunikation och 6G vid frekvenser upp till 20 GHz.

Instrumentet har även en GPS-styrd 10 MHz referensklocka i form av en ugnsstabiliserad kristalloscillator, vilket förbättrar frekvensnoggrannheten och synkroniseringen.

Priset startar strax över 500 000 kronor.