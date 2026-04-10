Wifi 7 med AI-accelerator

EMBEDDED WORLD:

Wifi 7, BLE 6 och Zigbee på banden 2,4 GHz, 5 GHz och 6 GHz liksom en Cortex M52 med Helium och en AI-accelerator i form av U55. SYN765x från amerikanska Synaptics passar för bland annat intelligenta tvättmaskiner, säkerhetskameror, rumstermostater, laddboxar och enklare styrsystem i industrin.

Den kan fungera som en hjälpreda bredvid en applikationsprocessor eller styrkrets men klarar sig på egen hand när uppgifterna är enklare vilket kan sänka kostnaden.

Synaptics har valt de senaste versionerna av både wifi och Bluetooth, det vill säga Wifi 7 och BLE 6.0. Dessutom klarar kretsen 802.15.4 och därmed Zigbee liksom Thread. Förutom de vanliga banden på 2,4 GHz och 5 GHz klarar kretsen även 6 GHz-bandet som är tillgängligt på vissa marknader och ännu inte särskilt använt.

Datatakten är maximalt 115 Mbit/s men sjunker till 20 Mbit/s på 200 meters avstånd men kretsen kan också ersätta en millimetervågsradar eller UWB-radar eftersom den med hjälp av funktioner i både Bluetooth och Wifi kan upptäcka närvaro och rörelser liksom göra positionsbestämningar.

Kretsen kan också tolka ljud inklusive barnskrik och krossat glas liksom röstkommandon.

SYN765x har en Cortex M52 som klockas i 200 MHz med en Helium DSP liksom en NPU i form av Arm U55. Lämpligt operativsystem är FreeRTOS eller Zephyr.

Arbetsminnet är ett SRAM på 1 Mbyte.

Sampel ska komma i slutet av april och volymproduktionen i slutet av oktober.