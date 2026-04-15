De får 20 år till

Amerikanska Altera har förlängt tillgängligheten för de tre FPGA-familjerna Agilex, Max 10 och Cyclone V till år 2045. Kretsarna återfinns ofta i produkter med livscykler på tio år eller längre.

Det handlar om produkter till industri, rymd och flyg, medicinteknik och fordon som används under många år och det därmed är en konkurrensfördel att kunna garantera tillgängligheten av centrala komponenter under lång tid.

FPGA:er är kända för just det, att de fortsätter tillverkas så länge halvledarprocessen de är utvecklade för finns kvar. Altera sätter nu en siffra på åtagandet för tre av sina familjer. Det handlar om de äldre Max 10 och Cyclone V, som funnits i över ett decennium men också den nyaste familjen kallad Agilex.

Med några få undantag, bland annat Agilex 7 med HBM2E-minne, kommer de att gå att köpa till åtminstone 2045.