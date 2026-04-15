Mässpris: Tre smarta IoT-processorer

EMBEDDED WORLD

Mässans IoT-pris gick till taiwanesiska Mediatek och dess processorfamilj Genio.

De tre heter Genio Pro, Genio 420 och Genio 360. Alla kör de Linux på Arm-processorer.

Den kraftfullaste Genio Pro tillverkas i 3 nm hos TSMC och är en big-medium-little på en Cortex-X925-cpu, tre Cortex-X4, och fyra Cortex-A720. Den kanske kommer att leva sitt liv i en leveransrobot eller en inspektionsdrönare – generellt kommer den att få ett jobb inom industriellt maskinseende.

Den har en NPU på 50 Tops och enligt Mediatek ska den i en språkmodell på upp till 7 miljarder parametrar kunna generera upp till 23 tokens per sekund. Du kan mata den med video från 16 FHD-kameror i 30 fps. Eller tre 4K-strömmar.

Genio 420 är tillverkad i 6 nm, har enklare Armprocessorer och kan tänkas komma att driva digital skyltning eller fungera som ett grafiskt gränssnitt på en fabrik. Även den har en NPU, men bara på 7,2 Tops. Den stöder dubbla 2,5K-skärmar eller en UW5K-skärm

Genio 360 och 360P, slutligen, kan vara lagom för en smart högtalare, eller generellt för priskänslig edge-AI. De levererar 6 respektive 8,5 Tops och kan hantera generativ AI med modeller upp till två miljarder parametrar.

Både Genio Pro och Genio 360 finns i provexemplar. Produktion väntas under tredje kvartalet. Genio 420 i provexemplar från april.

Genio Pro fick mässans utmärkelse "Best in Show" i kategorin IoT & Connectivity. Motiveringen var summarisk.

Med kraftfull AI-, multimedia- och displaykapacitet är Genio Pro idealisk för autonoma mobila robotar, kommersiella drönare, edge-AI-enheter, maskinseendesystem och transport- och logistikplattformar.





