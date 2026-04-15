Avkodar 64 videokanaler – och svarar på frågor om innehållet

EMBEDDED WORLD

Amerikanska Ambarella visade videokretsar med AI-stöd – från småkretsar på under en watt för drönare, till monster på uppemot 50 watt som avkodar 64 kanaler parallellt – och samtidigt kan prata om vad de innehåller.

I Elektroniktidningens arkiv har de tidigaste träffarna på Ambarella just fyllt 20 år – med ett chip som kodar H.264-video på 1 watt.

Nya 4 nm-kretsen CV7 kodar fortfarande video – H.265 i två kanaler 8K i 30 fps, en 4K-kanal i 240 fps eller fyra 4K-kanaler – men den har förstås förstärkts med AI.

Redan 2018 adderade Ambarella stöd i sina kretsar för CNN-nät, som ger AI syn. År 2022 kom stöd för de LLM-nät som ger AI spåk.

Här är ett exempel på vad AI-stödd bildbehandling kan göra idag: kameran kan lära sig innehållet i en scen, exempelvis en babysäng, och därefter fortsätta visa en skarp, ljus bild även efter det att ljuset tonats ner – även om objekt rör på sig.

Ambarellas presentation handlar därmed mycket om: modellbibliotek, agentiska workflows och utvecklingsverktyg.

För typiska inbyggnadstillämpningar kan modellerna hållas enklare.

Muneyb Minhazuddin

– Ingen kommer att be en robot skriva en uppsats om Paris, säger Muneyb Minhazuddin.

Hjärnan i CV7 är ett kluster på fyra stycken Cortex A73-cpuer. Jämfört med föregångaren CV5 ger CV7 2,5 gånger högre AI-prestanda. CV7 kommer inte bara att finnas i kameror utan även i drönare, robotar, fordon och automationssystem.

Ambarella visar även upp ett kraftfullare syskon i portföljen: N1, som riktar sig mot edge-infrastruktur.

Den avkodar 64 kanaler 4K-video i 30 fps, samtidigt som den AI-analyserar varje bildruta och beskriver vad den föreställer. Du kan fråga N1 om den ser en hund i någon av bilderna och den pekar ut den. Alltsammans på 30–40 watt.

I mellanklassen finns CV3-AD-familjen, designad för fordon. En enda CV3-AD-krets kan hantera alla kamerorna i en självkörande bil – 18 stycken – plus fem radarsensorer. Bland Ambarellas fordonskunder finns Continental och Bosch. På kamerasidan levererar de till Axis, Motorola och iPro. Gopro var en av de allra första kunderna.