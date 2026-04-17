Länken mellan svenska solcellen och batteriet

EMBEDDED WORLD

Det är alltid trevligt att besöka montern för belgiska E Peas (e-peas) eftersom den har svensk teknik i sina demonstrationer: Epishines solceller och Lignas superkondensatorer.

De tre komponenterna bildar tillsammans ett pedagogiskt exempel på effektivt energi­skördande.

Epishines inomhus­solceller sparar sin energi i Lignas superkondensator. Mellan dem sitter E Peas ström­hanterings­krets och ser till att inte en droppe går förlorad.

E Peas ström­hanterings­kretsar är kompatibla med all energiskördande teknik, inte bara solceller utan även termisk energi, vibrationer och RF.

Som demo visade E Peas även upp en strömsensor som drivs av magnetfältet runt en kabel – det ska ingen annan ha klarat av att konstruera.

E Peas strömhanterings­kretsar finns i kommersiella produkter idag: fjärrkontroller från Google, batterifria trådlösa tangentbord på inomhusljus från Logitech och Lenovo liksom batteridrivna fuktsensorer som kör Matter. Det finns tryckknappar som stöder Matter och drivs av den kinetiska energin i själva knapp­tryckningen.

E Peas har hittat en stark nisch i elektroniska hyllkantsetiketter.

Bruno

Damien

– Många drivs i dag av ljuset inne i butiken. Och man ser inte infrastrukturen, men det är våra ström­hanterings­kretsar som sitter där berättar Bruno Damien.

Den stora nyheten för mässan är AEM15820, som lanserades i början av 2026. Det är E Peas första högeffekts-PMIC – den levererar 1–3 watt beroende på konfigurationen. Tidigare toppade kretsarna på 50 mW, så det handlar om ett rejält kliv upp.

Det betyder exempelvis att det blir meningsfullt att koppla in batterier med lite större kapacitet. Eller generellt tillämpningar som drar lite mer effekt – inte bara sensorer och etiketter där du hittar E Peas idag.

Bruno Damien demonstrerar genom att lysa på en solcell med två LED-ficklampor. Han når knappt 100 mW.

– Tyvärr finns det ingen sol härinne.

Poängen med AEM15820 ligger i andra änden av effektskalan. Normala soldrivna kameror slutar fungera under 20 000 lux – i skuggan en solig dag. Integrera E Peas nya strömhanteringskrets så kan du ladda batteriet hela vägen från 3 watt ner till 5 µW.

– Med dagens lösningar kan man inte spara energi när det är molnigt, säger Bruno Damien.