Det finska kvantsprånget

IQM i Espoo försöker sig på något som låter nästintill omöjligt: att bygga en av världens mest krävande maskiner – en supraledande kvantdator som kan konkurrera med jättar som IBM och Google.

Kvantdatorer är utan tvekan den mest komplexa teknikstack som industrialiseras i dag, med allt från kryoteknik och mikrovågsteknik till kvantchipstillverkning, styrelektronik, mjukvara och en helt ny disciplin för felkorrigering. Ändå framstår IQM alltmer som ett företag som ligger i fronten av teknikutvecklingen.

När jag träffar en av grundarna, Chief Global Affairs Officer Juha Vartiainen, på IQM:s huvudkontor i Espoo säljer han inte in kvantdatorer som magi. Snarare tvärtom. Kvantmaskiner är inte ”bara snabbare datorer”. De är annorlunda datorer som kan vara omvälvande för en smal uppsättning problem, men långsamma och opraktiska för de flesta vardagliga arbetsuppgifter.

– Den populära idén att kvantdatorer helt enkelt är snabbare än klassiska datorer är missvisande. En kvantdator är ofta långsam och dålig på det som digitala datorer gör bra. Värdet ligger i att komplexiteten förändras för vissa problemklasser, säger Vartiainen.

Denna realism är ett återkommande tema. Vartiainen är tydligt allergisk mot hypen, trots att det vore den enklare vägen i en bransch som fortfarande lever på löften. IQM:s budskap är mer pragmatiskt: ingenjörsdisciplin, transparent benchmarking och en uppskalning av produktionen som förvandlar forskningsgenombrott till levererbara system.

IQM beskriver sig som global ledare inom lokalt installerade kvantsystem. I början av 2026 uppger bolaget att det sålt 21 system till 13 kunder och levererat 15 system – en högre offentligt redovisad leveranssiffra än vad många konkurrenter uppger.

I Vartiainens version av berättelsen är det dock inte siffran i sig som är poängen, utan vad den innebär: IQM har gått från ”en heroisk maskin” till en produktionslina där system monteras, testas, levereras och supportas som produkter.

Det syns också i orderboken. IQM har talat om bokningar och kommande intäkter på minst 35 miljoner dollar för 2025 (oreviderat), samt över 100 miljoner dollar i bokningar/synlighet vid slutet av 2025.

Omsättning är dock ännu inte huvudnumret. IQM bygger ett kapitalintensivt deeptech-bolag och har behövt betydande extern finansiering. Vartiainen är öppen med logiken bakom riskkapitalfinansierad kvantteknik: behovet av kapital är väntat eftersom produkten inte är en mobilapp utan industriell hårdvara i fysikens framkant.

Uppskalning i Espoo och Oulu
IQM:s verksamhet i Finland finns på flera platser. Espoo rymmer kontor och kundnära funktioner, men också produktion och test – där känslig kvant­hårdvara förvandlas till system som kunder faktiskt kan använda. En utbyggnad i Mankkaa-området är central för nästa fas.

I slutet av 2025 meddelade IQM att bolaget tagit in över 40 miljoner euro för att expandera sin produktionsanläggning i Finland. Målet är att skala upp den årliga tillverkningskapaciteten till 30 kvantdatorer, från tidigare cirka 20 system per år.

Om kvantdatorer har en ”dold flaskhals” handlar den inte bara om qubit-fidelitet, utan om drift: montering, kalibrering, testning, verifiering och underhåll. Ett supraledande kvantsystem är inte en laptop som packas upp och startas – det är en kryogen stapel kring ett ”kylskåp” med känsliga mikrovågsledningar, RF-elektronik och ett styrlager som måste vara stabilt i en miljö där minsta störning kan rasera prestanda.

Vartiainen lyfter också fram en andra nod i Finland: Oulu. IQM öppnade ett FoU-kontor där i december 2025 för att ta tillvara lokal kompetens och stärka kärnutvecklingen.

– Oulu har exakt den kompetens vi behöver. Vi har ett kärnteam där som direkt förbättrar chipens prestanda, säger han.

Han antyder att Oulus RF-arv kan bli ännu viktigare. Kvantprocessorer drivs och avläses via mikrovågsstyrning – avancerad RF-teknik är alltså en del av kvantdatorns ”maskinrum”.

Steget till 150 qubitar
Den mest konkreta milstolpen på kort sikt är ett system med många qubitar för VTT Technical Research Centre of Finland. I maj 2025 tillkännagav VTT och IQM ett gemensamt utvecklingsprojekt för en 150-qubits supraledande kvantdator till mitten av 2026, följt av ett 300-qubitsystem i slutet av 2027.

Detta är inte bara en ”större siffra”. Systemen är tänkta som testbäddar för kvantfelkorrigering – nyckeltekniken för att gå från dagens brusiga system till feltoleranta maskiner.

Det är viktigt, eftersom antalet qubitar i sig är ett missvisande mått. Vartiainen påpekar att branschen lidit av ”siffermarknadsföring”, där stora qubital annonseras trots att verklig prestanda begränsas av fel, kopplingar och kalibreringsdrift.

IQM:s strategi är i stället att optimera inte bara de bästa qubitarna under idealförhållanden, utan de sämsta i ett verkligt system en vanlig dag.

– I produkter har vi många qubitar, och prestandan måste vara bra även i värsta fall. De ”dåliga” qubitarna måste fortfarande vara användbara. Det är i skalningen det svåra arbetet ligger, säger han.

En miljon qubitar?
I kärnan finns en enkel fråga: kan man bevara ett kvanttillstånd tillräckligt länge och manipulera det tillräckligt exakt för att göra nyttiga beräkningar?

Vartiainen talar försiktigt om koherenstider och grindfidelitet. Han nämner exempel där livslängder når omkring en millisekund, men betonar att målet inte är enstaka rekord utan en stabil fördelning av bra qubitar i ett helt system.

För grindar anger han 99,9 procent som bästa fall, men förklarar direkt varför det inte räcker: förändras förhållandena sjunker prestandan, och systemet måste då upptäcka drift, kalibrera om och återhämta sig snabbt.

Han skiljer tydligt mellan kalibrering och felkorrigering:

– Felkorrigering är något annat. Här handlar det om att hålla systemet kalibrerat. Fel uppstår hela tiden.

Vid 99,9 procents fidelitet är en av tusen operationer fel – alldeles för mycket för praktiska algoritmer. Lösningen är dubbel: förbättra den fysiska nivån och använda felkorrigering som kräver fler qubitar.

Här blir visionen om ”en miljon qubitar” begriplig. Det handlar inte om råa enheter utan om logisk beräkningskapacitet. I en feltolerant kvantdator kan det krävas i storleksordningen 100 fysiska qubitar för att skapa en enda logisk, felkorrigerad qubit.

En maskin med en miljon qubitar kan alltså motsvara cirka 10 000 verkligt användbara logiska qubitar – förutsatt att den fysiska nivån är tillräckligt bra.

Med andra ord: skalning handlar inte bara om fler qubitar, utan om att göra dem tillräckligt bra för att skapa verkligt värde.

”Kvanthotet”
Ingen intervju om kvantdatorer undviker säkerhetsfrågan. Idén att kvantdatorer kan knäcka dagens kryptering påverkar redan policy och upphandling.

Vartiainens syn är balanserad. Hotet är närmare än tidigare, men fortfarande långt från att vara allmänt tillgängligt.

Han beskriver det som något som, om det realiseras snart, skulle kräva en resursstark statlig aktör. Det handlar inte om att ”allt bryts på en gång”, utan om riktade attacker mot särskilt värdefull information.

För de flesta finns ingen anledning till panik. Däremot är post-kvantkryptografi en rationell förberedelse – särskilt för data som måste förbli hemlig under lång tid.

13 # Comsol (6)

Android tar över mer av bilen
25 mar 2026 15:16 - Jan Tångring
Android tar över mer av bilen

Aktivera sätesvärmaren och läs av däcktrycket direkt i bilens infotainmentskärm. Biltillverkare som använder AAOS (Android Automotive OS) som användargränssnitt får nu API:er till bilens egna funktioner.

Arms första egna chip är för AI-agenter
25 mar 2026 09:50 - Jan Tångring
Arms första egna chip är för AI-agenter

Första köparen, Meta, ska använda chipet, AGI, som motor i LLM-baserade agenter. AGI har 128 eller 136 Arm V3-kärnor och tillverkas av TSMC i 3 nm. 

Norsk elektronstråle utmanar ASML:s EUV-ljus
25 mar 2026 09:52 - Per Henricsson
Norsk elektronstråle utmanar ASML:s EUV-ljus

Den har betydligt kortare våglängd, drar mindre ström och är dessutom betydligt billigare. Norska Lace Lithography har tagit in 40 miljoner dollar för att utveckla tekniken som kan bryta ASML:s monopol på avancerad litiografi och dessutom göra halvledartillverkningen billigare.

Alibaba ska ha snabbaste Riscfemman igen
24 mar 2026 16:13 - Jan Tångring
Alibaba ska ha snabbaste Riscfemman igen

Kinesiska e-handelsjätten Alibaba släpper en cpu-kärna avsedd för 5 nm och hävdar att det är den snabbaste som existerar i arkitekturen Risc V. Den ingår i en allt bredare AI-portfölj av IP, hårdvara, mjukvara och tjänster från Alibaba.

Samsung erbjuder snart GaN
24 mar 2026 09:33 - Per Henricsson
Samsung erbjuder snart GaN

I juni 2023 meddelade foundryjätten Samsung att bolaget skulle ta fram en galliumnitridprocess för krafthalvledare. Bland annat The Elec skriver att lanseringen kan ske före sommaren.

USA förbjuder utländska routrar
24 mar 2026 08:18 - Jan Tångring
USA förbjuder utländska routrar

Routrar tillverkade utanför USA får inte längre säljas till konsument i USA utan beviljat undantag. Motiveringen är nationell säkerhet.

Minimal sensor för kraft och temperatur
24 mar 2026 08:09 - Per Henricsson
Minimal sensor för kraft och temperatur

EMBEDDED WORLD:
De mikrometerstora sensorerna kan ge robothanden känsel, upptäcka vilken av kärnorna i AI-chipet som är för varm eller ersätta knapparna på mobilen. Den additiva tillverkningstekniken är utvecklad av tyska Digid och på väg att kommersialiseras.

Musks Terafab i Texas
23 mar 2026 11:27 - Per Henricsson
Musks Terafab i Texas

Samsung, TSMC, Micron och de andra halvledartillverkarna kommer inte att kunna tillfredsställa Elon Musks behov av halvledare så Tesla, Space X och X AI ska bygga en egen halvledarfabrik i Austin, Texas för 25 miljarder dollar som kan tillverka AI-kretsar motsvarande en energiförbrukning på 1 TW per år. 

En AI har designat en Riscfemma
23 mar 2026 12:33 - Jan Tångring
En AI har designat en Riscfemma

Silicon Valley-startuppen Verkor matade in ett kravdokument på 219 ord i en AI-agent, och efter 12 timmar ploppade det ut en komplett Risc V-cpu i en GDSII-fil redo att skickas till chipfabriken. Processorn ska ha en prestanda som en Intelprocessor från 2011.

Här hittar du alla techevent
23 mar 2026 09:40 - Per Henricsson
Här hittar du alla techevent

Rädslan för att missa ett event, FOMO på branschlingo, fick innovationsledaren Kalle Magnusson på AI Sweden att skapa en hemsida som samlar allt från AI, Startup och Kapital till Impact, Creative och Resilience. Självklart är sajten vibbkodad med AI-verktyg och AI-agenter.

De två svenska biometribolagen går samman
23 mar 2026 09:21 - Per Henricsson
De två svenska biometribolagen går samman

Precise Biometrics och Fingerprint Cards styrelser har lagt fram en gemensam fusionsplan. Rent praktiskt föreslås aktieägarna i Fingerprint Cards få nio nya stamaktier i Precise Biometrics för varje aktie i Fingerprint Cards.

FORSKNING: Brittisk teori krossar drömmen om kvantdatorer
20 mar 2026 16:17 - Jan Tångring

Kvantdatorer kommer bara att kunna skalas upp till ett par hundra kvantbitar. Och det räcker inte för att knäcka RSA-kryptot. Teorin kommer från fysikern Tim Palmer vid Oxfords universitet. Den kan snart vara testbar.

Öppenkod ska skyddas mot AI-buggjägare
20 mar 2026 11:27 - Jan Tångring
Öppenkod ska skyddas mot AI-buggjägare

En donation på drygt 100 miljoner kronor ska hjälpa öppen källkod att hantera genombrottet för användandet av AI för att söka efter sårbarheter i kod.

Note växer i Storbritannien
20 mar 2026 09:20 - Per Henricsson
Note växer i Storbritannien

Kontraktstillverkaren Note köper brittiska STI för 72,5 miljoner pund. Företaget har 300 anställda och tillverkar försvarselektronik.

Irankriget kan skapa heliumbrist
19 mar 2026 16:10 - Per Henricsson
Irankriget kan skapa heliumbrist

En oväntad konsekvens av Irankriget är att ädelgasen helium kan bli en bristvara. Helium är en biprodukt vid processning av naturgas och Qatar står stod för ungefär 34 procent av leveranserna i fjol, skriver nyhetsbyrån Reuters.

UWB med åtta gånger längre räckvidd
19 mar 2026 15:40 - Per Henricsson
UWB med åtta gånger längre räckvidd

EMBEDDED WORLD:
Du slipper plocka fram nyckelbrickan ur ryggsäcken samtidigt som säkerheten är bättre. De nya UWB-kretsarna i ST64UWB-familjen från ST Microelectronics kan låsa upp bilen när du är på ett lämpligt avstånd men också övervaka passagerarutrymmet.

AI skapar testfall från kravspecen
19 mar 2026 15:41 - Jan Tångring

Du visar upp en specifikation i Doors eller Polarion – och får testkod tillbaka. Verktyget heter Reqs2x och finns i tyska Vectors testautomatiseringsplattform Vectorcast.

Kemi fortsätter kontrollera elektronik
19 mar 2026 08:58 - Per Henricsson
Kemi fortsätter kontrollera elektronik

Elektronik innehåller många olika kemiska ämnen som kan orsaka problem för hälsan och för miljön. Under 2026 fortsätter Kemikalieinspektionen att inspektera företag som säljer sådana produkter.

Tre timmar om Skånes halvledare
19 mar 2026 08:57 - Per Henricsson
Tre timmar om Skånes halvledare

Den 13 april arrangerar innovationsklustret Opentech ett seminarium om halvledarklustret i Skåne. Under tre timmar avhandlas allt från starten med Ericssons asicutveckling till dagens uppstartsbolag.

