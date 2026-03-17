Sammanfattning för beslutsfattare

SamCert: AI i verksamheten – vad bör styrelse och VD säga ja till?

Den avgörande frågan för styrelse och VD är inte vilka AI‑verktyg organisationen ska använda, utan vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för AI‑stöd – och vilka som kan skada verksamheten om de hanteras fel?



Av: Ann‑Sofie Gustafsson på svenska SamCert. SamCert hjälper små och medelstora företag att klara och upprätthålla ISO-certifikat inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.

AI diskuteras i dag i nästan varje ledningsgrupp och styrelse. Förväntningarna är höga: effektivisering, bättre beslutsunderlag och ökad konkurrenskraft.

Samtidigt ökar riskerna – inte minst kopplade till ansvar, efterlevnad och förtroende.

Börja i rätt ände: arbetsuppgiften, inte tekniken

AI skapar värde när den används där:

nyttan är tydlig

konsekvensen vid fel är begränsad

ansvar och granskning är definierade

Ett enkelt sätt att sortera är att börja med följande kontrollfrågor.

Styrelsens checklista: när är AI ett rimligt stöd?

En arbetsuppgift är ofta lämplig för AI‑stöd om:

den är återkommande och strukturerad

den bygger på befintlig information

det finns tydliga ramar för resultatet

uppgiften är tidskrävande men inte strategiskt avgörande i sig

AI används för analys, sammanfattning eller första utkast

resultatet alltid granskas av människa

👉 Uppgifter som uppfyller flera av dessa kriterier innebär normalt låg affärsrisk.

Men för styrelse och VD räcker det inte att titta på effektivitet. Nästa steg är att bedöma konsekvensen om AI används fel.

Grön, gul eller röd AI‑användning – ett beslutsstöd för ledning och styrelse

Nedan modell hjälper till att skilja mellan acceptabel, kontrollerad och olämplig AI‑användning, inspirerad av risk‑ och styrningsprinciper i ISO/IEC 42001.

🟢 GRÖN – AI‑stöd med låg verksamhetsrisk

Typ av arbete Styrelsens perspektiv Sammanfattningar, analyser, utkast Effektivisering utan ansvarsförskjutning Strukturering av dokumentation Låg konsekvens vid fel Förberedande underlag Mänskligt beslut kvarstår

Styrprincip: AI tillåts brett, med grundläggande krav på granskning.

🟡 GUL – AI‑stöd som kräver styrning och kontroll

Typ av arbete Affärsrisk Underlag till strategiska beslut Felaktiga slutsatser Risk‑ och konsekvensanalyser Missade eller feltolkade risker Tolkning av regelverk och standardkrav Bristande efterlevnad Intern kommunikation med stor påverkan Förvirring, fel signaler

Styrprincip: Tydlig ansvarig, dokumenterad användning och fastställda ramar för hur AI får användas.

🔴 RÖD – AI‑användning som kan skada verksamheten

Typ av arbete Potentiell skada Juridiska bedömningar och avtal Rättsliga och ekonomiska konsekvenser Arbetsmiljö‑ och säkerhetskritiska beslut Personskador Rekrytering och individbedömningar Diskriminering, förtroendeförlust Automatiserade beslut utan mänsklig kontroll Otydligt ansvar Kommunikation till myndigheter Sanktions‑ och reputationsrisk

Styrprincip: AI får inte ersätta mänskligt ansvar eller beslutsfattande.

Vad detta innebär för styrelse och VD

AI är inte främst en IT‑fråga – det är en styrnings‑ och ansvarsfråga. Styrelsens roll är att säkerställa att:

AI används där den stärker verksamheten

ansvar och beslut aldrig ”delegeras” till teknik

risker bedöms utifrån konsekvens, inte nyhetsvärde

AI‑användning ligger i linje med bolagets värderingar, mål och regelverk

Detta synsätt ligger helt i linje med både ISO‑krav och den kommande AI‑förordningen, där fokus ligger på ansvar, transparens och mänsklig kontroll.