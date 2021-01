De ska få robotar att samarbeta

Forskningsprojektet Darko får 70 miljoner kronor i EU-stöd för att undersöka vad som krävs för att robotar och människor ska kunna jobba sida vid sida i industrin. Örebro universitet är koordinator i EU-projektet.

– Robotarna måste kunna utföra dynamiska rörelser, och förflytta sig säkert i okända och omväxlande miljöer, säger Achim Lilienthal, professor i datavetenskap, i ett pressmeddelande.

Achim Lilienthal ansvarar för projektet tillsammans med docent Martin Magnusson. Båda arbetar vid Centrum för tillämpade system, AASS, vid Örebro universitet.

Den stora utmaningen i projektet är att anpassa robotarna till omväxlande miljöer.

Achim Lilienthal

Framtida robotar ska kunna planera och förutse händelser för att ta de bästa besluten samtidigt som de minimerar påkörningsolyckor och andra risker. De ska också vara enkla och lönsamma att bygga.

Likaså ska robotarna kunna plocka upp och lämna föremål medan de är i rörelse, och samtidigt interagera med människor.

Martin Magnusson

– För att maximera projektets genomslag samarbetar vi med Bosch som är Europas största tillverkare av hushållsapparater, säger Martin Magnusson, i pressmeddelandet:

Darko är kort för Dynamic Agile Production Robots That Learn and Optimise Knowledge and Operations. Det är ett fyraårigt forskningsprojekt, som startar nu i januari och delvis kan se som en förlängning av projektet Iliad som löper till juni.

Örebro universitet koordinerar projektet och har tilldelas 1,4 miljoner euro av närmare 7 miljoner euro. Övriga lärosäten som ingår är Technical University of Munich, The University of Pisa, EPFL i Lausanne och University of Lincoln. Dessutom ingår, som nämnts, Bosch samt italienska Act Operations Research som tar fram avancerade matematiska analyser.