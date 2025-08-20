Tesla har ingen robottaxi

”Säg till mig när Tesla lanserar robotaxi, jag väntar fortfarande”, säger Waymos tidigare vd om Teslas satsning på förarlös taxi. Tjänsten skulle ha sjösatts i juni.

Ett dussin bilar. Alla har en tekniker i framsätet. Och endast inbjudna passagerare är välkomna. Det är nuvarande status på Teslas försök att lansera förarlös taxi.

Trafikmyndigheten NHTSA kliade sig i huvudet inför lanseringen av Teslas taxitjänst Robotaxi. Det fanns nämligen ingen dokumentation av att Tesla hade fungerande teknik för förarlös körning överhuvudtaget. Teslas bilar kan styra sig själva. Men funktionen är inte robust, en förare måste ständigt sitta beredd att ta över ratten.

Den 22 juni skedde trots detta lanseringen av Robotaxi.

I nysläppta filmer ser Teslor ser ut att avverka diverse sträckor på egen hand, men – det är reklamfilmer eller privatinspelade filmer. Det är inte veriferingar av säkerhetskritisk funktionalitet.

Tesla har gjort filmer förr som i efterhand avslöjats vara regisserade för att få det att se ut som om de körde sig själva.

Då och då sedan 2016 har Elon Musk även spått att hans självkörning snart kommer att vara mogen för att tas i bruk. Det har den aldrig blivit, och det blev ingen självkörande taxitjänst den här gången heller.

Inte än i alla fall. Bilarna sägs vara fjärrövervakade och dessutom har Elon Musk placerat en tekniker i framsätet på varje bil, med ansvar för att trycka på nödstopp om trafiksituationen urartar.

Detta var vad Elektroniktidningen gissade skulle ske. Det är så som exempelvis Waymo och Baidu gjort innan de kört skarpt. De har gjort omfattande övervakade tester för varje nytt täckningsområde.

Trafikförseelser och säkerhetsincidenter för Robotaxibilar dokumenterades redan första dagen. NHTSA undersöker fallen.

Gossen som ropar att kejsaren inte har några kläder är John Krafcik – tidigare vd för Waymo, USA:s hittills enda robottaxitjänst:

John

Krafcik

– Hör av er när Tesla lanserar en robotaxi – jag väntar fortfarande. Det är uppenbarligen inte en robottaxi om det sitter en anställd i bilen.

Han är fortfarande konkurrent till Tesla i fordonsbranschen, som styrelsemedlem i elbilstillverkaren Rivian.

Poängen med självkörande taxi är att reducera bort kostnaden för en förare. Med personal i framsätet nås inte detta mål.

– Om det de ville göra var att återskapa känslan av Uber idag i Bay Area, så tycker jag de har lyckats alldeles utmärkt, säger han ironiskt.

Enligt vad Musk sade sig tro i maj kommer hans Robotaxiflotta att växa och finnas i ett dussin städer i USA redan innan årets slut.

Elon

Musk

– Vi startar med kanske tio under en vecka. Sedan ökar vi till 20, 30, 40. De kommer förmodligen vara uppe i tusen efter några månader.

Som jämförelse tog det två år från Waymos första tester till dess att Waymos robottaxitjänst var kommersiell verklighet utan personal i bilen.

Hittills har det gått tre månader för Tesla Robotaxi. Det testas i avgränsade områden i södra Austin, Texas, och Bay Area i Kalifornien. Den totala flottan ska enligt spaningar från allmänheten ha stannat på ett dussin Tesla Model Y.

Året är inte slut. Vi får se vad som händer nu. Senaste budet från Elon Musk är att tjänsten i Austin kanske öppnas upp för allmänheten i september.

Nästa år ska flottan fortsätta växa ytterligare. Då ska dessutom alla som äger en Tesla kunna hyra ut sin bil till den självkörande taxiflottan.

– Min prognos är att vi i slutet av nästa år troligen har hundratusentals, eller kanske över en miljon Tesla som kör sig själva i USA.